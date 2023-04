Fast alle Selbstzahler-Leistungen für Kassenpatienten fragwürdig

Das Geschäft mit Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) laufe "auf hohem Niveau", erklärt der Medizinische Dienst. Die Organisation, die nach einer Reform unabhängig von den gesetzlichen Krankenkassen arbeitet, wertet Studien aus, um Nutzen und möglichen Schaden durch IGeL-Leistungen einzuschätzen. Außerdem führt der MD regelmäßig Versichertenbefragungen durch. Zuletzt wurden rund 6.000 Männer und Frauen befragt, um den "IGeL-Monitor" auf einen neuen Stand zu bringen.

Viele negativ bewertete IGeL-Angebote

Das Ergebnis des IGeL-Monitors fällt ernüchternd aus: Von 55 IGeL-Leistungen kommt der MD bei der Abwägung von Nutzen und Risiko bei 53 entweder zum Ergebnis "negativ", "tendenziell negativ" oder "unklar". Nur zwei IGeL-Leistungen bewertet der Medizinische Dienst als "tendenziell positiv": Eine Licht-Therapie zur Bekämpfung der sogenannten Winter-Depression sowie Akupunktur, um Migräne vorzubeugen.

Unvollständige Information zu Nachteilen von IGeL-Leistungen

Eigentlich sollten Praxen, die IGeL-Leistungen anbieten, Patienten über möglichen Nutzen und Schaden aufklären. Allerdings hätten zwar 78 Prozent der Befragten angegeben, sie seien über den Nutzen von IGeL-Leistungen informiert worden, über mögliche Schäden bekamen aber nur 56 Prozent Informationen. Und rund einer von fünf Befragten gab an, die Behandlung mit einer Kassenleistung sei vom Kauf einer IGeL-Leistung abhängig gemacht worden.

Risiken für Patienten

Der MD sieht in IGeL-Leistungen Probleme und auch Risiken für Patienten. Ein Problem sieht der MD darin, dass Kassenpatienten oft beträchtliche Summen für Leistungen zahlen, bei denen kein medizinischer Nutzen nachgewiesen sei. Das gelte auch etwa für sogenannte Blutwäschen, die zur Bekämpfung von Long-Covid-Symptomen angeboten werden. Gefährlich finden es die Autoren des IGeL-Monitors, wenn bestimmte Krebs-Früherkennungsuntersuchungen vermarktet werden, die nach Einschätzung von Fachleuten mehr Schaden als Nutzen bringen.

So bringt nach Ansicht medizinischer Fachgesellschaften eine Ultraschall-Untersuchung zur Früherkennung von Eierstock-Krebs nur wenig für die Behandlung dieser Krebsart – es werde aber oft falscher Alarm geschlagen, was zu unnötigen Operationen führe. Deshalb sollten solche Leistungen nicht angeboten werden, fordert der Medizinische Dienst. Auch in einem Ratgeber zu IGeL-Leistungen, an dem unter anderem die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung mitgearbeitet haben, wird vor Leistungen wie dieser ausdrücklich gewarnt: In der Broschüre heißt es: "Es gibt auch Selbstzahler-Leistungen, die Patientinnen oder Patienten einem Risiko aussetzen, obwohl sie nachweislich keinen Nutzen haben."

IGeL-Begriff von den Kassenärzten erfunden

Den Begriff "Individuelle Gesundheitsleistungen" hat im Jahr 1998 die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) geprägt. Damit wollte die KBV Angebote zusammenfassen, die Arztpraxen anbieten, die aber nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden. Die Entscheidung darüber, welche Leistungen die Kassen bezahlen, und welche nicht, trifft dabei das oberste Beschlussgremium in der gesetzlichen Krankenversicherung: der Gemeinsame Bundesausschuss. In ihm sind Krankenhaus-, Ärzte- und Kassenverbände vertreten, auch Patientenorganisationen entsenden Vertreter, allerdings ohne Stimmrecht. Dabei soll im Mittelpunkt stehen, ob eine Diagnose-Methode einen nachgewiesenen Nutzen hat.