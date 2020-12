Fast 45 Prozent weniger Gäste wegen Coronavirus in Bayern

Die Corona-Krise hat zu starken Rückgängen beim Tourismus in Bayern geführt. Am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen wurde dem Landesamt für Statistik zufolge der Tourismus in Oberbayern. Das liegt auch an der Stadt München. Unter anderem wegen der Absage des Oktoberfestes verzeichnet die Landeshauptstadt einen Rückgang der Gästeankünfte um 61 Prozent. Die Entscheidung, ob das Oktoberfest im nächsten Jahr stattfinden kann, soll im April fallen.

53 Prozent weniger Gäste in Nürnberg

Die Messestadt Nürnberg verbucht ein Minus von 53 Prozent. Unter anderem war im Oktober die Verbrauchermesse Consumenta abgesagt worden.

Oberfranken und Niederbayern weniger stark betroffen

Der Tourismus-Rückgang in Oberfranken und in Niederbayern ist dagegen weniger stark ausgefallen als im Rest Bayerns. Wie das Landesamt für Statistik errechnet hat, wurden in Oberfranken zwischen Januar und Oktober dieses Jahres fast 1,2 Millionen Gästeankünfte gezählt. Das sind rund 38 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Einen geringeren Rückgang weist mit etwa 36 Prozent nur der Regierungsbezirk Niederbayern auf. In Mittelfranken beträgt der Rückgang 48 Prozent, in Unterfranken 41 Prozent. Im Durchschnitt wurden in Bayern 45 Prozent weniger Gäste gezählt.

Vor allem Urlauber aus Deutschland sind unterwegs

Die Touristen, die in diesem Jahr in Bayern unterwegs waren, stammten dem Landesamt zufolge überwiegend aus dem Inland. Während der Tourismus in den Monaten April und Mai fast vollständig zum Erliegen kam, näherten sich die Gästezahlen in den Monaten Juli, August und September wieder den Werten aus dem Vorjahr an.

Beherbergungsverbot sorgt für erneuten Einbruch

Im Oktober sorgte das umstrittene Beherbergungsverbot von Gästen aus Hotspots und Risikogebieten dann für einen erneuten Einbruch der Besucherzahlen. Die Ankunft ausländischer Gäste lag im Oktober um fast 80 Prozent unter dem Wert des Vorjahresmonats.

Geringster Besucherrückgang bei Ferienhäusern und Campingplätzen

Die geringsten Verluste verzeichneten in diesem Jahr übrigens Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Zwar kamen im Vergleich zum Vorjahr auch dort fast 15 Prozent weniger Gäste, die allerdings blieben länger: Trotz Corona-Pandemie meldet das Landesamt dort nur knapp ein Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahr.

Jugendherbergen und Hütten leiden am stärksten

Auch die Campingplätze waren in der Pandemie gefragt: Im Vergleich zum Vorjahr fuhren sie zwar ein Besucherminus von 21 Prozent ein. Die Zahl der Übernachtungen sank aber nur um zehn Prozent. Den stärksten Besucherrückgang verzeichnen mit Minus 62 Prozent die bayerischen Jugendherbergen und Hütten.