Fasching am Arbeitsplatz: Was ist erlaubt?

Auch wenn sich viele das vielleicht wünschen würden: Rosenmontag und Faschingsdienstag laden zwar zum Mitfeiern ein, sind aber keine offiziellen gesetzlichen Feiertage. Der Arbeitgeber kann zwar von sich aus seinen Mitarbeitern freigeben, wozu viele gerade ab Mittag am Faschingsdienstag laut Vereinigung der bayerischen Wirtschaft bereit sind. Verpflichtet sind sie dazu aber nicht.

Richtig Fasching feiern? Nur im Urlaub!

Wer trotzdem feiern will, der muss sich Urlaub nehmen – und zwar einen ganzen Tag. Halbe Tage tauchen im entsprechenden Gesetz nicht auf. In dem einen oder anderen Betrieb wird Fasching im Kollegenkreis gefeiert. Auch das muss der Arbeitgeber zuvor genehmigen. Das gilt auch für den Ausschank von Alkohol am Arbeitsplatz. Und wer sich verkleiden will bei der Arbeit, dem rät Till Bender vom DGB-Rechtsschutz, sich vorher zu informieren.

Die Pappnase kommt nicht überall gut ...

Die Pappnase im Bäckerladen kann erwünscht sein – im Kundencenter einer Bank dagegen weniger. Was auch an Fasching gilt, ist der Arbeitsschutz:

"Helm auf der Baustelle, Sicherheitsschuhe etc., das muss auf jeden Fall eingehalten werden. Das unterliegt auch nicht dem Wohlwollen des Arbeitgebers. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Also keine Narrenkappe statt Bauarbeiterhelm." Till Bender, DGB-Rechtsschutz