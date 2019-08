Der Fördertopf für Urlaube bedürftiger Familien in Bayern wird seit Jahren nicht ausgeschöpft. Das beklagt die sozialpolitische Sprecherin der SPD im Bayerischen Landtag, Doris Rauscher. Nach Rauschers Angaben nutzten 2010 noch etwa 800 Familien die sogenannte Familienerholung. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben des Zentrums Bayern Familie und Soziales 518 Familien. Im Jahr davor waren es 486 Familien.

Nur etwa zwei Drittel der Förderung für Familienurlaube abgerufen

Im Haushalt waren nach Angaben des Bayerischen Sozialministeriums in den letzten Jahren jeweils 530.000 Euro für die Förderung eingeplant. Abgerufen wurden nach amtlichen Zahlen 380.000 Euro (2018) beziehungsweise 350.000 Euro (2017) also 71 beziehungsweise 66 Prozent der Mittel, die zur Verfügung standen.

Betreiber von Ferienstätten berichten von geringem Interesse

Betreiber von Einrichtungen, die auf einer staatlichen Liste von Familienferienstätten stehen, berichten von nur sporadischem Interesse an einer Familienerholung. Maria Fürst, Leiterin der Familienerholungs- und Tagungsstätte Sulzbürg in Mühlhausen in der Oberpfalz, beklagt, die Familienerholung sei bei denen, die Anspruch auf eine Förderung hätten, nicht bekannt genug.

SPD fordert höhere Einkommensgrenze

Die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher bemängelt, dass die staatliche Familienerholung zu wenig beworben werde. Die Staatsregierung habe angesichts über Jahre sinkender Zahlen viel zu lange nichts getan.

"Wenn ich ein Ziel erreichen will, muss ich alles dafür tun. Bisher hat die Staatsregierung das nicht getan", sagte Rauscher dem Bayerischen Rundfunk. Die SPD-Politikerin fordert unter anderem, die Einkommensgrenzen für die geförderte Familienerholung anzuheben.

Familienerholung – staatlicher Zuschuss zum Urlaub

Im Rahmen der Familienerholung können sich bedürftige Familien in Bayern einen Urlaub von bis zu zwei Wochen in einer Familienferienstätte bezuschussen lassen. Pro Familienmitglied und Tag gibt es 15 Euro. Eine vierköpfige Familie darf dafür nach Angaben des Zentrums Bayern Familie und Soziales netto höchsten 25.300 Euro verdienen.

Für jedes weitere Kind steigt die Einkommensgrenze um 4.800 Euro. In Bayern gibt es aktuell 14 solcher Familienferienstätten. Während der bayerischen Schulferienzeit kann auch ein Urlaub in einer Einrichtung in einem anderen Bundesland gebucht werden.

Sozialministerin kündigt Überarbeitung der Richtlinien an

Die bayerische Sozialministerin, Kerstin Schreyer (CSU), hat angekündigt, die Richtlinien noch einmal zu überarbeiten und etwas zu erhöhen. Außerdem soll das Programm bekannter werden. Fehlende Information sei aber nicht der einzige Grund, warum der Fördertopf nicht ausgeschöpft sei:

"Viele Familien haben die Scheu, zu überlegen, möchte ich mich outen, möchte ich einen Antrag stellen. Das eine ist der Arbeitsaufwand, das andere ist, selbst zu zeigen, ich brauche Unterstützung. Deshalb ist mir wichtig, dass so etwas so anonym läuft wie möglich." Sozialministerin, Kerstin Schreyer (CSU)

Den Antrag auf Familienurlaub müssen Familien spätestens drei Wochen vor einem Urlaub stellen. Somit könnte es auch für die Sommerferien noch klappen.