Familien-Urlaub: Wer geförderte "Corona-Auszeit" bekommt

Auf der Homepage des Bundesfamilienministeriums soll man demnächst schnell prüfen können, ob ein Urlaubszuschuss möglich ist. Es geht um Familien, die Grundsicherung, Arbeitslosengeld II oder Wohngeld bekommen und allgemein um eher niedrigere Einkommen.

Als Beispiel wird ein Paar mit einem Kleinkind genannt, das zusammen weniger als 4.340 Euro brutto im Monat erhält. Bei Alleinerziehenden sind die Grenzen knapp 1.000 Euro niedriger als bei Paaren. Bei mehreren Kindern dürfen die Einkünfte deutlich höher sein, um trotzdem von der Corona-Auszeit profitieren zu können.

Zuschuss für Urlaub in gemeinnützigen Einrichtungen

Nach den Anstrengungen durch die Pandemie sehnten sich viele Familien danach, endlich wieder rauszukommen, abzuschalten und Kraft zu tanken, erklärt Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) zum Start des Projekts. Für die "Corona-Auszeit" stellt das Familienministerium rund 50 Millionen Euro zur Verfügung.

Es geht um Urlaub in gemeinnützigen Einrichtungen wie Jugendherbergen, wo die Familien dann nur noch zehn Prozent von Kost und Logis übernehmen müssten. Den Rest erhält die jeweilige Einrichtung aus den Mitteln des Corona-Aufholpakets der Bundesregierung.

"Corona-Auszeit" noch im Aufbau

Es gibt allerdings erst ein paar handverlesene Einrichtungen, in denen eine Anmeldung möglich ist: in Bayern nur ein gutes Dutzend und in anderen Bundesländern noch weniger. Das Bundesfamilienministerium ist zuversichtlich, dass es bald wesentlich mehr Möglichkeiten geben wird, wo Familien ihren Urlaub als Corona-Auszeit mit staatlichem Zuschuss buchen können.