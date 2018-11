Faltbares E-Auto gegen Parkplatzmangel

Wie ein lauter Insektenschwarm klingt das Elektroauto, als es sich der Parklücke nähert. Der grau-schwarze Einsitzer, der ein bisschen an einen Kabinenroller erinnert, nur eben mit vier Rädern, ist 1,40 m breit und damit immer noch zu groß für das Plätzchen, das zwischen geparkten Autos noch frei ist. Hier passen nur ein Fahrrad oder ein Motorroller rein. Dann drückt der Fahrer des E-Autos auf einen Knopf.

Rechts und links des Fahrers gleiten die Seitenteile des Autos in den Unterboden. Der Wagen ist jetzt nur noch einen Meter breit und passt problemlos in die Parklücke, neben der Assaf Formoza steht und ins Schwärmen gerät.

"Das ist die Zukunft von Fortbewegung in der Stadt. Man fährt ein Auto und man parkt wie mit einem Motorrad – also überall." Assaf Formoza, Geschäftsführer City-Transformer

Faltbare Autos als Schlüssel zum Platzsparen in Städten

Formozas Firma hat das faltbare E-Auto entworfen. Es soll die Antwort auf zugestaute Innenstädte ohne Parkplätze sein - und das rund um den Globus.

"Das Ziel ist 2025 mit City-Transformer eine Plattform zu haben, mit der 10.000 Menschen weltweit unterwegs sind und sich Fahrzeuge teilen." Assaf Formoza, Geschäftsführer City-Transformer

Frust als Ideengeber

Die Idee zu City Transformer kam Assaf Formoza und seinen Partnern in Tel Aviv, im Stau.

"Im Stau zu stehen oder einen Parkplatz zu suchen, machte mich wahnsinnig. Weltweit wird so viel wertvolle Zeit im Verkehr verschwendet. Da dachten wir: Das muss sich ändern." Assaf Formoza, Geschäftsführer City-Transformer

Die langsame Revolution im Kampf gegen den Verkehrskollaps

In Tel Aviv werden die faltbaren E-Autos auch getestet. Zwei von Ihnen sollen innerhalb der nächsten Monate im Rahmen eines Feldversuchs rollen und eben vor allem auch platzsparend geparkt werden. In einem Jahr will City-Transformer ein marktreifes Fahrzeug vorstellen. Noch haben die Entwickler mit Softwareproblemen zu kämpfen.

Auch die Höchstgeschwindigkeit soll gesteigert werden – von 50 auf 90 Kilometer pro Stunde. An der Batterieleistung wird ebenfalls noch gefeilt. Wenn die Klimaanlage läuft – was in Tel Aviv eher die Regel ist – kommt der City-Transformer 120 Kilometer weit, ohne Aircondition reicht der Strom für 180 Kilometer. Assaf Formoza und seine Partner haben große Pläne mit ihrem E-Auto.

"Wir sprechen von Massenproduktion und wir arbeiten an der Zulassung für Europa, um überall dort und Israel fahren zu können. Danach werden wir dann nach Asien und in die USA gehen." Assaf Formoza, Geschäftsführer City-Transformer

Erst wenn 10.000 Vorbestellungen eingegangen sind, soll das faltbare E-Auto vom Band laufen. Auf der Internetseite von City Transformer sind Vorbestellungen schon jetzt möglich – zum Preis von rund 8.800 Euro pro Stück.