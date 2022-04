Falle Sozialversicherung? Wenig Rente für getrennte Bäuerinnen

Sie lebe von der Hand in den Mund, sagt die ehemalige Bäuerin Heidi Schilling. Grund für die finanziellen Sorgen der 55-Jährigen ist ihr früherer Beruf. 1990 heiratete sie einen Landwirt, führte fortan ein Leben als Bio-Bäuerin: Kühe melken, Futter und Gemüse ernten. Die Ernte vermarktete sie direkt vom Hof. Ein Vollzeitjob, 25 Jahre lang. In ihrem gelernten Beruf als Kauffrau arbeitete sie seit der Hochzeit nicht mehr.

Doch was sie damals als dreifache Mutter und Bäuerin erarbeitete, floss direkt wieder in den Betrieb, sagt sie im BR-Gespräch. Rücklagen habe sie kaum ersparen können.

"Unglaublich, mit wie wenig man da zurechtkommen soll"

Vor drei Jahren trennte sie sich von ihrem Ehemann, ging weg vom Bauernhof und zog nach Rothenburg ob der Tauber in eine kleine Mietwohnung. Dass sie jetzt nicht mehr auf dem Bauernhof lebt, ist finanziell eine Zerreißprobe, sagt sie.

Zwar arbeitet die 55-Jährige nun Vollzeit in einem Hotel, lebe aber "von der Hand in den Mund". Trotz des Jobs mache sie sich Sorgen um ihre Rente. Die empfindet sie als ungerecht niedrig, es sei "unglaublich, mit wie wenig man da zurechtkommen soll", klagt Schilling.

Wie viele Frauen sind betroffen?

Mehr als ein Drittel der bayerischen Bäuerinnen fühlt sich im Alter nicht finanziell abgesichert, sollte es zu einer Trennung kommen. Zu diesem Ergebnis kommt die jüngste Bäuerinnenstudie des bayerischen Bauernverbandes.

Erhoben wurden die Zahlen 2019 – welchen Einfluss die Pandemie auf die finanziellen Erwartungen der Bäuerinnen hat, ist noch nicht klar, sagte Landesbäuerin Anneliese Göller gegenüber dem BR.

Doch aktuell ist das Thema nach wie vor: Bereits im vergangenen Jahr meldete sich eine ehemalige Bäuerin in Scheidung bei der BR-Redaktion "Landwirtschaft und Umwelt" und berichtete von ihrer niedrigen Rente aus ihrer Zeit in der Landwirtschaft. Es ginge vielen Frauen so wie ihr, besonders ehemalige Bäuerinnen in Scheidung.

Nicht mehr als 500 Euro monatlich Rente in der Landwirtschaft

Ein Hauptgrund für die schlechte finanzielle Situation: die niedrige Rente, die Bäuerinnen und Bauern deutschlandweit zu erwarten haben. Denn für die Landwirtschaft sieht das deutsche Rentensystem einen Sonderweg vor: Alle Landwirtinnen und Landwirte zahlen den gleichen Betrag von 270 Euro monatlich – unabhängig vom erwirtschafteten Einkommen in die landwirtschaftliche Alterskasse ein. Zwar ist der Beitrag vergleichsweise niedrig, doch können alle Einzahlenden im Rentenalter davon nur eine Teilrente erwarten. Eine Frau mit drei Kindern, die 35 Jahre lang eingezahlt hat, kann mit knapp 500 Euro monatlich rechnen, heißt es vom landwirtschaftliche Versicherer SVLFG.

Dies strebe der Gesetzgeber absichtlich an, sagt Josef Haseneder von der SVLFG. Man gehe seit der Rentenreform 1957 davon aus, dass kein Bedarf an einer Vollrente bestehe. Landwirtinnen und Landwirte seien im Alter in der Regel noch anderweitig abgesichert. Konkret etwa durch Eigentumsflächen wie Felder, die nach Hofübergabe verpachtet oder verkauft würden. Oder durch das sogenannte Altenteil, das nach wie vor besteht: eine private Vereinbarung zwischen Hofübergebenden und Übernehmenden, meist die Kinder der in Rente gehenden Landwirte. Dort ist in der Regel festgeschrieben: ein kostenfreies, lebenslanges Wohnrecht auf dem Betrieb, Taschengeld, Sachleistungen.

Ist das landwirtschaftliche Rentensystem noch zeitgemäß?

Ein System, das nur mit traditionellem Familienmodell funktioniere, kritisiert Veronika Grossenbacher vom evangelischen Bauernwerk in Württemberg. Zwar wolle sie das Rentensystem nicht verteufeln: Der Versicherungsträger, die SVLFG, leiste viel für Landwirtinnen und Landwirte, was über die eigentliche Rente hinausgeht. Versicherte bekommen etwa Betriebs- und Haushaltshilfe im Akutfall. Dazu kommen die niedrigen Beiträge und Unterstützung für Betriebe mit besonders wenigen Einnahmen.

Doch der Gesetzgeber müsse in Betracht ziehen, so die Beraterin, dass Ehen scheiterten und der wegziehende Partner oder die Partnerin so nicht vom kostenfreien Wohnrecht auf dem Betrieb profitieren könnten. Doch das zuständige Bundesarbeitsministerium sieht nach wie vor keinen Reformbedarf. Das Sondersystem der Alterssicherung habe sich grundsätzlich bewährt. Die Gründe für "die Festlegung auf ein Teilsicherungssystem" bestünden weiterhin.

Wie können sich Bäuerinnen fürs Alter absichern?

Die Rente in der Landwirtschaft allein reicht zum Leben nicht aus – das weiß auch der landwirtschaftliche Versicherer SVLFG. Umso wichtiger sei private Vorsorge. Der Bauernverband, aber auch Beraterinnen wie Veronika Grossenbacher vom evangelischen Bauernwerk, bieten regelmäßig Seminare für junge Paare an. Wichtig sei, sich schon vor der Ehe zu überlegen, wie der einheiratende Partner oder die Partnerin im Trennungsfall abgesichert werden könne. Möglich sei etwa eine private Geldanlage oder die Investition in eine Immobilie.

Zwar könnten von einer Altersarmut nach der Trennung grundsätzlich der Bauer oder die Bäuerin betroffen sein – die Rente macht generell keine Unterschiede zwischen Geschlechtern. Meist aber verlässt die Partnerin im Trennungsfall den Hof – nur acht Prozent der Bäuerinnen leiten laut Bäuerinnenstudie des Bayerischen Bauernverbandes den Betrieb selbst.