Faktenfuchs: Diese falsche Zahlen stecken hinter Trumps Zöllen

US-Präsident Trump hat im Rahmen seiner Zollankündigungen behauptet, die USA würden 39 Prozent Zölle in der EU zahlen

Tatsächlich erhebt die EU laut der Welthandelsorganisation WTO durchschnittlich nur 2,7 Prozent Zoll auf Waren.

Hinter den angeblichen Zöllen, die die USA weltweit laut Trump zahlen müsse, scheint eine banale Rechnung auf der Grundlage des Handelsdefizit zu stecken, die mit Zöllen nichts zu tun hat.

In der von US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend vorgestellten Zoll-Tabelle heißt es, die USA müssten in der EU Zölle in Höhe von 39 Prozent zahlen, inklusive "Währungsmanipulation und Handelsbarrieren". Was genau damit gemeint ist, bleibt offen. Ausgehend davon berechne sich der neue "reziproke Zoll", also ein Gegenzoll, auf EU-Waren von 20 Prozent. Doch die Zahl von 39 Prozent Zoll, die angeblich in der EU auf amerikanische Importe erhoben wird, ist nicht nachvollziehbar.

Die Höhe der Zölle zwischen der EU und den USA ist auch abhängig vom jeweiligen Produkt. Auf Autos erhebt die EU zehn Prozent Zoll. Die USA bezollen Autos nur mit 2,5 Prozent – Pickups hingegen mit 25 Prozent.

Tatsächlich zahlten EU und USA bisher nur wenige Prozent Zölle

Laut der Europäischen Kommission (externer Link) liegen die EU-Zölle für Waren aus den USA sowie die US-Zölle für EU-Güter im Durchschnitt bei etwa einem Prozent. Im Jahr 2023 erhoben die USA demnach Zölle in Höhe von rund 7 Milliarden Euro auf EU-Exporte, und die EU erhob Zölle in Höhe von rund 3 Milliarden Euro auf US-Exporte.

Laut Zahlen der Welthandelsorganisation WTO (externer Link) beträgt die Zolldifferenz zwischen der EU und den USA 0,5 Prozentpunkte, gewichtet am Volumen der gehandelten Waren. Demnach werden in der EU durchschnittlich 2,7 Prozent fällig, in den USA 2,2 Prozent.

Dass hinter den angeblichen Zollsätzen, die die USA laut Trump zahlen müsse, eine fragwürdige Rechenmethode stecken könnte, fiel zuerst US-Journalist James Surowiecki auf, der darüber auf der Online-Plattform X berichtete. Surowiecki bezeichnete die Rechenmethode als "außergewöhnlichen Blödsinn" ("extraordinary nonsense").