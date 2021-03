Faire Schoko-Osterhasen fast nur von kleinen Unternehmen

Ostern und Schoko-Hase das gehört wohl bei den meisten seit Kindertagen zusammen. Gottfried Sandböck, Gründer der Schokoladen Manufaktur Wildbach Schokoladen im niederbayerischen Binabiburg, möchte genau das liefern: eine gute Schokolade für ein gutes Gefühl. Er ist damit ein Revoluzzer.

Denn das Schokoladengeschäft ist eine harte Sache. Große Unternehmen bestimmen die Preise. Wie kann da die Manufaktur "Wildbach Schokoladen" bestehen? "Indem wir uns nicht mit den Handelsketten einlassen und komplett unseren eigenen Weg gehen", sagt Gottfried Sandböck, Gründer und Inhaber der Firma. Sein Unternehmen sei frei von Investoren und frei von Banken. "Es ist einfach eine Herzensangelegenheit", erklärt Sandböck. "Wir haben gesagt: entweder es klappt oder wir machen die Bude wieder dicht."

Feinkostladen: Bewusstsein für faire Produkte steigt

Es hat geklappt. Seit zehn Jahren produziert die kleine Manufaktur fair und nachhaltig. 500 ausgewählte Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkaufen die Schokoladen. So auch das Feinkost-Geschäft "Speise.Kammer" in Vilsbiburg. "Das Bewusstsein für faire und regionale Produkte wird auf jeden Fall immer mehr", berichtet der Inhaber Paul Grübl. Die Kunden würden sich Gedanken darüber machen und nachfragen. Die Einkäufe würden immer gezielter. "Und die Wildbach-Schokoladen kommen aus unserem Nachbarort", ergänzt Grübl. "Da war klar, dass wir sie im Laden haben möchten."

Faire und nachhaltig produzierte Schokolade muss man sich leisten können. 3,40 Euro kostet ein Osterhase von der niederbayerischen Manufaktur. Das ist mehr als die meiste Supermarkt-Ware. Aber das hat einen guten Grund. Gottfried Sandböck kauft seinen Kakao in Kolumbien. Hier sind die Einkaufspreise generell etwas höher als beispielsweise in westafrikanischen Anbaugebieten. Für das Kilo Kakao zahlt Gottfried Sandböck drei Euro an die Bäuerinnen und Bauern. Große Schokoladenhersteller zahlen auf dem Weltmarkt zum Teil nur 15 Cent.

Wie fair und nachhaltig ist der Schokoladenmarkt?

Wie fair ist der Schokoladenmarkt? Das hat die Entwicklungsorganisation Inkota untersucht. Im Test waren neun Unternehmen, die den deutschen Markt bestimmen. Darunter Lindt, Mondeléz International – bekannt durch seine Marke "Milka", Ferrero – bekannt durch seine Marke "Kinder", Ritter Sport, Nestlé, Mars, Stollwerck und Storck – bekannt durch seine Marke "Merci".

Inkota untersuchte, inwiefern die Unternehmen existenzsichernde Preise für Kakao zahlen, inwiefern sie Kinderarbeit auf den Plantagen verhindern und ob sie Umweltschutzprojekte in den Anbaugebieten fördern. Denn Kakao-Plantagen zerstören teilweise großflächig Regenwald.

Das Ergebnis: Es gibt zwar gute Ansätze, aber kaum ein großes Unternehmen ist in allen Punkten wirklich im grünen Bereich. Kaum ein großes Unternehmen zahlt faire Preise, außer Tonys Chocolonely. Das junge niederländische Unternehmen zahle den fairen Preis für seine gesamte Lieferkette, erklärt Johannes Schorling, Referent für faires und zukunftsfähiges Wirtschaften bei Inkota. "Die großen Hersteller sind in der Preispolitik nicht bereit, ähnliche Schritte zu machen", so Schorling. Fairtrade habe kalkuliert, wie viel eine Bäuerin, ein Bauer für den Kakao bekommen müsste, um ein existenzsicherndes Einkommen zu erhalten.

Der Kakaopreis unterliegt starken Schwankungen. Aber im Schnitt wird für die Tonne Kakao auf dem Weltmarkt um die 2.350 US-Dollar (Stand Februar 2021) gezahlt. Existenzsichernd wäre ein Tonnen-Preis von 3.100 US-Dollar. Vor allem in den westafrikanischen Anbaugebieten herrschen Dumping-Preise. So verdienen Kakaobäuerinnen und Bauern beispielsweise in Ghana im Schnitt 110 US-Dollar im Monat. Existenzsichernd wäre ein Einkommen von 395 US-Dollar.

Kinderarbeit auf Kakaoplantagen

Die Folge des niedrigen Einkommens: Kinderarbeit. 1,5 Millionen Kinder arbeiten auf Kakaoplantagen, so Johannes Schorling. "Ein Hauptgrund dafür ist aus unserer Sicht, dass die meisten Bauern und Bäuerinnen deutlich unter der Armutsgrenze leben", erläutert der Inkota-Referent. Sie würden ihre Kinder nicht deswegen arbeiten lassen, weil sie schlechte Menschen wären, sondern weil sie sich keine bezahlten Erntehelfer leisten könnten.

Doch wie erkenne ich als Verbraucher fair produzierte Schokolade? Johannes Schorling empfiehlt hier auf Produkte mit Fairtrade Siegel zu achten. Noch nachhaltiger produziert seien Schokoladen mit der Kennzeichnung GEPA. Auch das Münchner Start-up "fairafric" setzt sich für nachhaltig produzierte Schokolade ein. Fairafric arbeitet direkt mit Kakaobäuerinnen und Bauern in Ghana zusammen - ohne Zwischenhändler.

Auch Gottfried Sandböck von "Wildbach Schokoladen" garantiert, seine Schokolade sei frei von Kinderarbeit. "Wenn ich die Kette zurückverfolge und sehe, dass davon alle leben können, dann gibt das wieder einen Sinn und darum geht es ja", so Sandböck. Für ihn als Unternehmer bedeutet das weniger Gewinn, dafür mehr Fairness für alle.