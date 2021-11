Fahrräder: Boom am Gebrauchtmarkt

Georg Kalabalikas aus München ist in der Stadt nur mit dem Fahrrad unterwegs. Der Sportwissenschaftler wollte sich vor kurzem ein neues Rennrad anschaffen, weil sein altes defekt war – aber der Kauf war nicht möglich. "Ich habe mich umgeschaut und da gab es einfach keine - Wartezeiten bis zu 50 Wochen", so der 28-Jährige.

Fahrradbranche: Lieferprobleme bis Frühjahr 2023

Von allen Einzelhandelsbranchen haben die Lieferengpässe die Fahrradhändler mit am stärksten getroffen. Wie aus einer Umfrage des ifo-Instituts hervorgeht, kämpfen fast 90 Prozent von ihnen mit Nachschub-Problemen und rechnen damit, dass diese noch bis Frühjahr 2023 anhalten werden.

Das Angebot ist seit Monaten knapper als die Nachfrage. Zudem steigen die Transportkosten. Diese Entwicklung führt dazu, dass die Preise für Fahrräder nach oben gehen. "Wir vermeiden in unserem Laden zwar momentan noch, die höheren Kosten an den Kunden weiterzugeben, aber ab Januar kommen wir nicht mehr darum herum", sagt Fahrradhändler Josef Vogel.

Sechs Millionen gebrauchte Räder

Lieferprobleme und steigende Preise haben zu einem Boom auf dem Gebrauchtmarkt geführt. Die Nachfrage ist groß. Das Münchner Start Up "Buycycle" ist erst im Sommer 2021 auf den Markt gegangen. Die Internet-Plattform ist ein Profiteur der aktuellen Lage.

"Wir gehen davon aus, dass allein in diesem Jahr in Deutschland rund sechs Millionen gebrauchte Fahrräder angeboten werden – und das nur online." Jonas Jäger, Gründer Buycycle

Auch Georg Kalabalikas hat über diesen Online-Marktplatz ein gebrauchtes Bike gekauft. Das Rennrad ist ein knappes Jahr alt. Der Neupreis lag bei 1.200 Euro. Er hat 900 Euro bezahlt und somit 25 Prozent gespart. Schnell ging es auch. Die Lieferzeit lag bei drei Tagen.

Sicherheit beim Kauf

Die junge Firma handelt mit den Rädern nicht selbst. Über ihren Marktplatz bringen sie lediglich private Käufer und Verkäufer zusammen. Ihr Service: Sie kümmern sich um eine sichere Bezahlung, Verpackungsmaterial sowie Versand und – falls nötig – um eine Rückabwicklung. Als Zusatzoption bieten sie auch eine Wartung des gebrauchten Rades vor der Auslieferung an den Kunden an. "Wir sehen gerade bei hochpreisigen Sachen - wie zum Beispiel auch Autos oder Uhren - macht es einfach Sinn, einen Marktplatz zu schaffen, wo man sich mit Services zwischen Käufer und Verkäufer setzt, um die Sicherheit zu erhöhen", so Jonas Jäger von Buycycle.

Ähnlich wie auf dem Gebrauchtwagenmarkt gilt: Wer ein gebrauchtes Fahrrad von privat kauft- zum Beispiel über eine Kleinanzeige in der Zeitung - sollte unbedingt auf einen Kaufvertrag bestehen, um Streitigkeiten von vornherein zu vermeiden. Einen Gewährleistungsanspruch gibt es allerdings nur bei einem Händler.