Fahrradkurier bei Sturmtief – gefährlicher Knochenjob

In der Kritik stehen Unternehmen wie Foodora und Lieferando. Sie seien, laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) nicht ausreichend auf witterungsbedingte Ausnahmesituationen vorbereitet. So mussten gestern zahlreiche Kurierfahrer trotz des starken Unwetters mit Sturmwarnung bis in den späten Abend hinein Essensbestellungen ausliefern. Auf Druck der Internetkampagne "Liefern am Limit" und der Gewerkschaft konnten die Fahrten um 20:45 Uhr schließlich gestoppt werden.

Kein Einzelfall

Die Muttergesellschaft "Delivery Hero" des Lieferservices Foodora erklärt dem BR, dass Entscheidungen dieser Art sowohl vor Ort als auch in der Zentrale in Berlin beschlossen werden. Bereits in der Vergangenheit musste die Gewerkschaft Lieferdienste auf ihre Fürsorgepflichten gegenüber den Fahrern hinweisen. Bestelldienste wie Foodora gingen nicht ausreichend auf die Rechte der Fahrradkuriere ein, so die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten.

Schlechte Arbeitsbedingungen auch bei gutem Wetter

Essensbestelldienste sind in den letzten Jahren vor allem in Großstädten immer mehr in Mode gekommen. Dabei arbeiten Lieferdienste und Restaurants Hand in Hand. Die Arbeitsbedingungen für die Fahrer sind jedoch schlecht, auch bei gutem Wetter. Kosten für sämtliche Arbeitsmaterialien wie Fahrrad, Handy und das Datenvolumen des Navis muss der Fahrer selbst tragen. Im Krankheitsfall entfällt die Bezahlung. Ein Ansprechpartner ist beim Arbeitgeber im Problemfall schwer zu finden.

Zudem vermissen viele Fahrer bei ihrer Arbeit den zwischenmenschlichen Kontakt zu Kollegen - Kurierfahrer sind auf sich selbst gestellt. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht.

Für Studenten trotzdem attraktiv

Trotz schlechter Arbeitsbedingungen ist der Job bei Studenten beliebt. Ein Grund dafür ist die große Flexibilität. Der Fahrer nimmt die Bestellung über die App an, steigt auf sein Rad und fährt los. Die unkomplizierte Bewerbung ist auch für Schüler ein großer Vorteil. Hinzu kommt die selbstständige Arbeit. Als Fahrradkurier können sowohl fest angestellte als auch Selbstständige auf Honorarbasis Bestellungen ausfahren. Die sogenannten Freelancer werden pro Auftrag bezahlt und können von Auftrag zu Auftrag entscheiden, ob sie annehmen oder nicht.