Fahrradkauf: Radler können auf Winter-Schnäppchen hoffen

Der seit Jahren ohnehin schon boomende Fahrradhandel hatte mit Beginn der Corona-Pandemie noch weiter zugelegt. Doch Engpässe erschwerten die Geschäfte. Es fehlten Ersatzteile und sogar ganze Fahrräder, die in der Lieferkette feststeckten zwischen Asien und Europa. Diese Probleme haben sich jetzt aber etwas gelegt.

Auf der anderen Seite hat sich inzwischen wegen der Energie-Krise die Stimmung der Konsumenten eingetrübt. Dabei wäre im Winter eigentlich die beste Zeit, um ein Rad zu kaufen – Preisnachlässe sind möglich – vor allem zwischen November und März.

Neue Fahrrad-Modelle für 2023 könnten schon wieder teurer sein

Nach den Zahlen des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV) wurden im letzten Jahr zwei Millionen E-Bikes in Deutschland verkauft, ein Rekord, den die Branche in diesem Jahr verteidigen will. Aber das starke Wachstum (Verdoppelung seit 2018) beim Zugpferd Elektromobilität scheint vorbei zu sein: Die Umsätze blieben dem Verband zufolge im ersten Halbjahr auf hohem Niveau - sie stagnierten allerdings.

Das machte sich bereits bei den Preisen bemerkbar. So zeigte das Online-Portal Idealo für den Onlinehandel sinkende Durchschnittspreise, zum Beispiel von Mai auf Juni um 41 Euro auf 1.407 Euro. Wobei alle Preisklassen berücksichtigt wurden.

Die günstigsten Angebote bei Idealo betreffen Modelle von 2019, die immer noch verfügbar sind. Erfahrungsgemäß sind aktuelle Modelle bei allen Herstellern in der Regel teurer, für das Modelljahr 2023 ist deshalb wieder mit Aufschlägen zu rechnen.

Deutsche Hersteller wollen weiterhin vor allem E-Bikes verkaufen

Beim ZIV ist man zuversichtlich, dass die E-Bikes ihren hohen Marktanteil von 43 Prozent behalten werden. Für solche teuren Fahrräder - zu Preisen meist jenseits von 2.000 Euro und weit darüber hinaus - bieten Hersteller und Händler attraktive Finanzierungen und Leasingverträge an.

Außerdem gibt es Förderungen, beispielsweise vom Arbeitgeber als Job-Rad, die mit möglichen Steuervorteilen kombinierbar sind. Gebrauchte Job-Räder werden häufig zu attraktiven Preisen abgegeben, wenn das Finanzamt nicht einen Riegel vorschiebt. Bis vor kurzem war es möglich, dem Arbeitgeber ein kaum genutztes Job-Rad zum Bruchteil des Neupreises abzukaufen, sobald ein Teil davon steuerlich abgeschrieben war.

Hochwertige E-Bikes als neue Status-Symbole

Die hohen Verkaufszahlen sind nur möglich, weil das E-Bike längst von seinem Rentner-Image losgekommen ist. Inzwischen wird die Kundschaft immer jünger. Die Nürnberger GfK Gesellschaft für Konsumforschung stellte fest, dass inzwischen ein Drittel der E-Bike-Kunden zur jungen Generation der Millennials zählt.

Die Marktforschung ergab, dass die meisten von ihnen Gutverdiener sind und in der Stadt leben, wo man nicht unbedingt den Elektroantrieb bräuchte – außer zum "Kavalierstart" an der Radampel. Die junge Kundschaft interessiert sich, der GfK zufolge, für Gesundheit und Nachhaltigkeit. Dabei handelt es sich laut Herstellerverband ZIV um langfristige Trends. Umso erstaunlicher sei es, dass die Branche das Potential der E-Bikes bis vor drei vier Jahren noch gar nicht erkannt hatte.

Hohe Inflation und Energiepreise bremsen Kauflust

Seit dem Sommer hat die allgemeine Konsumflaute nun auch den Fahrradhandel erreicht. Händler berichten von Kaufzurückhaltung bei Fahrrädern und Ersatzteilen. Ein Beispiel ist die Aktie des Onlinehändlers Bike24, die 2021 noch mit dem Rückenwind des Corona-Booms für Fahrräder gestartet war. Inzwischen ist der Aktienkurs vom Allzeithoch um drei Viertel entfernt: statt Gewinn wird Verlust gemacht.

Der Zweirad-Industrie-Verband macht für solche negativen Entwicklungen die hohe Inflation verantwortlich. Die sinkende Konsumstimmung bei den Verbrauchern treffe die ganze Branche und sei insbesondere in den günstigeren Preisklassen zu spüren. Doch nicht nur dort: So bot der Premium-Hersteller Rose Bikes jetzt eine Preissenkung an. Selbst bei E-Bikes waren die Umsätze zuletzt stagniert, nach einem Zuwachs um mehr als die Hälfte im Vorjahr.

40 Prozent Preisanstieg dürfte sich nicht wiederholen

Das Vergleichsportal Guenstiger.de hatte bei Elektro-Fahrrädern 2021 einen allgemeinen Preisanstieg um mehr als 40 Prozent festgestellt. Diese Preise sind offenbar inzwischen einfach zu hoch. Eine Sonderkonjunktur gibt es für Lastenfahrrädern, die mehrere tausend Euro kosten und im städtischen Umfeld einen neuen Trend gesetzt haben. Das sind häufig Sonderanfertigungen, auf die man lange warten muss.

Generell gilt aber, dass viele Fahrradläden gut gefüllt sind, es sei derzeit ausreichend Ware auf dem Markt, so der ZIV. Da sollten spontane Käufe möglich sein - ohne Wartezeiten. Wie in den vergangenen zwei Jahren sei aber nicht immer jede Wunschausstattung jederzeit verfügbar, heißt es beim deutschen Herstellerverband.