Fahrradhelme aus dem 3D-Drucker

Ein maßgefertigtes Produkt vom Fließband. Was sich nach einem Widerspruch anhört ist das Prinzip des industriellen 3D-Drucks. Beim sogenannten Additive Manufacturing wird jedes Produkt quasi aus dem Nichts aus Kunststoff- oder Metallpulver aufgebaut.

Jeder Helm ist ein passgenaues Unikat

Deshalb können die Produktionsgeräte vor jedem Stück neu mit Daten gefüttert werden, dem sogenannten digitalen Zwilling. Einer der wichtigsten Anbieter von entsprechenden Lösungen ist Siemens. Der Konzern hat sich nun mit Hexr aus London zusammengetan. Das britische Start-Up hat einen Fahrrad-Helm entwickelt, der für jeden einzelnen Kunden individuell hergestellt wird.

KI berechnet die genaue Kopfform

Interessenten bekommen eine Art Badehaube zugeschickt, die sie für Fotos aufsetzen müssen. Die Bilder laden sie dann in eine App. Künstliche Intelligenz berechnet aus tausenden Messpunkten die genaue Kopf-Form, dann werden die Daten in einen 3D-Drucker überspielt, der den Helm passgenau herstellt.

Preis soll deutlich unter 300 Euro liegen

Das Problem bisher: Der mit etwa 300 Euro hohe Preis solcher Einzelstücke. Deswegen will Hexr nun mit Siemens-Technologie eine automatisierte Serienfertigung aufziehen. Statt bisher 1.000 will man 100.000 Helme pro Jahr herstellen und so einen deutlich niedrigeren Preis erreichen