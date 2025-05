Fahrrad versichern – lohnt sich das?

Fast 246.000 Fahrraddiebstähle wurden vergangenes Jahr in Deutschland gemeldet. Nur jeder zehnte Fall wurde aufgeklärt, heißt es aus dem Bundeskriminalamt. Besonders viele Räder werden in Großstädten gestohlen. Spitzenreiter war laut Statistik (externer Link) 2023 Berlin mit rund 28.750 Stück, Bayern schneidet vergleichsweise gut ab, mit rund 5.500 geklauten Fahrrädern in München, gut 1.920 in Nürnberg und rund 980 in Regensburg.

Auf dem Land sind die Zahlen meist sehr viel geringer. Insgesamt ist der Schaden durch Fahrraddiebstähle in Deutschland im vergangenen Jahr auf den höchsten Stand seit 20 Jahren gestiegen, zeigen aktuelle Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) von Ende April. So beträgt der durchschnittliche Schaden durch Fahrradklau inzwischen rund 1.190 Euro und das ist mehr als dreimal so viel wie vor 20 Jahren.

Für wen lohnt sich die Fahrradversicherung?

Manchmal lohnt sie sich gar nicht. Denn wer ein Rad besitzt, dass nur wenig wert ist und in einem Ort lebt mit einer niedrigen Diebstahlquote, wie etwa in Bayern auf dem Land, der braucht eigentlich keine Versicherung. Dagegen ist eine Fahrradversicherung dann sinnvoll, wenn das Rad sehr wertvoll ist und auch wenn man in einer Metropole wohnt. Laut Experten der Verbraucherzentrale NRW könne man darüber nachdenken, sobald das Rad einen vierstelligen Betrag gekostet hat.

Tarife vergleichen ist sinnvoll

Die Stiftung Warentest hat in ihrer aktuellen Ausgabe 119 Tarife von 44 Fahrradversicherern unter die Lupe genommen und Qualität und Preis verglichen. Das erfreuliche Ergebnis: Sehr guten Diebstahlschutz für ein 1.500 Euro teures Trecking-Rad gibt es bereits um die 30 Euro im Jahr. Und fünf der Tarife erhielten die Top-Note sehr gut. Wer etwas mehr investiert, kann zusätzlich Schäden durch Unfall, Stürze, Vandalismus und sogar Verschleiß absichern. Für Besitzer teurer E-Bikes oder für Eltern, die viel mit sperrigen Lastenrädern unterwegs sind, ist das durchaus eine Überlegung wert.

Ist Hausratversicherung eine Alternative?

Ist das Rad eher günstig, reicht möglicherweise der Schutz über die Hausratversicherung. Das Rad gehört innerhalb der Wohnung oder des Kellers zum Hausrat und ist mitversichert. Mit einer extra Fahrradklausel kann es zusätzlich für unterwegs geschützt werden, wenn es draußen abgeschlossen wird. Meist ist im Vertrag eine vereinbarte maximale Summe, bis zu der geleistet wird, z.B. 1.000 Euro oder ein bestimmter Prozentsatz der Versicherungssumme. Sind die Räder teuer, ist der Schaden dann möglicherweise durch die Versicherungssumme nicht abgedeckt.

Weiterer Nachteil: Der Versicherer darf nach einem Schadensfall die Police kündigen und es könnte der gesamte Hausratsschutz verloren gehen. Und was man wissen muss: Versichert sind über die Hausratsversicherung immer alle Fahrräder in einem Haushalt. Werden aber mehrere gleichzeitig gestohlen, zählt das als nur ein Schadensfall.

Was zeichnet eine gute Fahrradversicherung aus?

Wer sich ein teures, hochwertiges Fahrrad geleistet hat, für den lohnt sich also meist eine Extra-Fahrradversicherung mit Diebstahlschutz. Wichtigste Kriterien für eine gute sind laut Warentester

Neuwertentschädigung über mehrere Jahre für das gesamte Rad und alle Einzelteile

Keine komplizierten Sicherheitsauflagen, z.B. beim Fahrradschloss

Auch fest verbundene Teile wie Reifen und Sattel sind geschützt

Es gibt auch dann Geld zurück, wenn nur Teile des Rads gestohlen werden

Vorsicht beim Versicherungs-Wechsel

Hier sollte man gut aufpassen. Denn wie die Untersuchung der Stiftung Warentest zeigt, akzeptieren nicht alle Versicherer auch ältere Fahrräder. Manche schließen sie komplett aus, andere bieten nur noch eine Absicherung zum Zeitwert statt zum Neuwert an. Und der Wert eines Fahrrades verliert ähnlich schnell an Wert wie ein Auto. Laut dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC liegt der Wert beim Neukauf nach etwa zwei Jahren nur noch bei 50 Prozent. Fast alle Versicherer, die im Test mit der Note sehr gut abgeschnitten haben, versichern allerdings auch ältere Fahrräder und bieten Neuwertabsicherung an.