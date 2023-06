Fahrerwechsel bei Audi: Duesmann geht, Döllner soll Tempo machen

Wechsel an der Spitze von Audi: Der Volkswagen-Chefstratege Gernot Döllner soll den Ingolstädter Autobauer wieder auf Kurs bringen. Der promovierte Maschinenbauer löse Markus Duesmann an der Spitze der VW-Tochter und im Konzernvorstand zum 1. September ab, teilte Audi am Donnerstag nach einer Sondersitzung des Aufsichtsgremiums mit. Döllner sei jetzt die richtige Person, um die Produktstrategie und die Aufstellung in wichtigen Märkten für Audi weiter zu schärfen, erklärte VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.

Döllner - ein "Teamplayer mit hohem Tempo"

VW will die Phase, in der die Konzerntochter Audi mehr durch den Betrugsprozess als durch automobile Innovationen von sich reden machte, zurücklassen und in den kommenden zwei Jahren mehr als 20 neue Autotypen auf den Markt bringen - etwa die Hälfte davon sollen reine Elektrofahrzeuge sein. "Döllner kennen wir als vielseitigen Manager, der unterschiedliche Projekte im Volkswagen-Konzern erfolgreich gemeistert hat", erklärten die Vertreter der VW-Eigentümerfamilien, Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech. "Wir sind überzeugt, dass er als Teamplayer die Produktstrategie von Audi mit hohem Tempo umsetzen wird."

Drei Jahre Duesmann: "Stimmung so schlecht wie zuletzt bei Diess"

Eine mit dem Vorgang vertraute Person nannte als einen Grund für die Ablöse von Duesmann die Vertriebsschwäche bei Audi. Das Thema habe seit Ende vergangenen Jahres auf dem Tisch gelegen. "Es ist eher schlechter als besser geworden." Dazu komme, dass viele Menschen in Ingolstadt, auch auf hoher und höchster Managementebene, gesagt hätten, das funktioniere so alles nicht. "Am Ende war die Stimmung so schlecht wie zuletzt bei Diess."