Fahrende Banken - LKW im Einsatz gegen Filialschließungen

Seit der Jahrtausendwende wurde deutschlandweit etwa ein Viertel der Bankfilialen geschlossen. In Bayern ist der Anteil sogar noch größer: Die Zahl der Sparkassenfilialen ist um 35 Prozent zurückgegangen, bei den Genossenschaftsbanken sind es sogar 40 Prozent.

Mit dem "ZasterLaster" unterwegs in sieben Gemeinden

Auch eine Filiale in Parkstein in der Oberpfalz musste schließen. Doch der Mann, der sie vierzig Jahre lang leitete, hat nun schon seit über zwei Jahren eine neue Aufgabe: Dieter Seidl betreut heute eine mobile Geschäftsstelle in Gestalt eines LKWs. Den "ZasterLaster", wie die rollende Filiale auch heißt, fährt er selbst. Jede Woche befährt er insgesamt sieben Gemeinden der nördlichen Oberpfalz. Stetiger Kundenwechsel - "das macht unheimlich Spaß und das ist toll", sagt Seidl.

Vor allem Landgemeinden von Filialschließungen betroffen

Betrieben wird die mobile Filiale von den Vereinigten Sparkassen Eschenbach, Neustadt a.d. Waldnaab, Vohenstrauß, nachdem sieben Filialen geschlossen worden sind. Vor allem ländliche Regionen sind bundesweit von derartigen Sparmaßnahmen betroffen.

Für seine mobile Bankfiliale benötigt Dieter Seidl lediglich einen geeigneten Parkplatz, dann ist sie in wenigen Minuten einsatzbereit. Etwa 30 Kunden lassen sich jeden Tag beraten. Dazu kommen noch diejenigen, die einfach nur schnell Geld am Automaten abheben wollen. Rentabel ist die mobile Filiale damit nicht - aber immer noch billiger als eine richtige Filiale.

Keine vollwertige Bankfiliale

Doch die LKW-Filiale ist auch kein vollwertiger Ersatz zur einstigen Bank in der eigenen Gemeinde. Bausparverträge oder Versicherungen abzuschließen, sei vom Zeitablauf her nicht möglich. In den anderthalb Stunden, die der Wagen an einem Ort verbringe, fallen die Einzelberatungen nicht länger als 15 Minuten aus, erklärt Seidl.

Die Kundschaft schätzt das Angebot dennoch. "Besser als keine! Ich müsste jetzt 15 Kilometer weiterfahren, damit man eine Sparkasse hat oder nach Weiden rein", sagt Heribert Pöppel, einer der Kunden, die den mobilen Service zu schätzen wissen. Auch deshalb, weil sie dabei den persönlichen Austausch nicht missen wollen.