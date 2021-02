Fackelmann profitiert vom Koch- und Backboom in der Coronakrise

Brotbacken ist einer der großen Trends in der Coronakrise. Viele Menschen haben mehr Zeit als früher, und ein gutes Brot braucht viel Zeit. Die Lust auf selbstgemachtes Brot merkt der Küchenutensilien- und Badmöbel-Hersteller Fackelmann aus Hersbruck (Lkr. Nürnberger Land) deutlich: Brotbackformen und Garkörbchen für den Sauerteig sind der absolute Renner und noch begehrter als Nudelmaschinen für selbstgemachte Pasta. Aber auch Kochlöffel, Pfannenwender, Schöpfkellen und Küchenreiben sind gefragt wie schon lange nicht mehr, hieß es bei einer Online-Pressekonferenz.

Auch Möbel fürs Bad boomen

Einen regelrechten Boom gab es auch bei Badezimmermöbeln. Trotz geschlossener Baumärkte und Möbelhäuser hätten sie sich gut verkauft. Die Handelspartner, über die Fackelmann seine Badmöbel vertreibt, hätten enorm in den Online-Handel investiert, lobt der Vorstand der Geschäftsführung Martin Strack. Viele hätten den Lockdown dadurch bislang gut gemeistert. "Die Leute sind zu Hause geblieben, sie konnten nicht in Restaurants gehen, deshalb haben es sich viele zu Hause schöngemacht. Das ist uns zugutegekommen", erklärte Strack.

Fackelmann-Umsatz wächst im Corona-Jahr zweistellig

Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch im Umsatz des Familienunternehmens wider: Er wuchs von 395 Millionen Euro im Jahr 2019 um 11,2 Prozent auf 445 Millionen Euro im Jahr 2020. Und das, obwohl die Produktion in vielen Ländern wegen Corona längere Zeit stillstand. Als sie wieder anlief, arbeiteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten drei Schichten täglich, auch am Samstag und Sonntag. "Wir sind extrem stolz auf unsere Mitarbeiter, sie haben eine extreme Flexibilität gezeigt", sagte der ehemalige Geschäftsführer und jetzige Präsident der Fackelmann Brands, Alexander Fackelmann. Für ihre besondere Leistung im Corona-Jahr erhielten alle 2.500 Mitarbeiter weltweit einen Bonus.

Kooperationen mit Uvex, Chefkoch und Tasty

Stolz ist man in Hersbruck auch auf einige Kooperationen, die im Jahr 2020 gelungen sind. Zusammen mit dem Fürther Sport- und Sicherheitshersteller Uvex etwa produziert Fackelmann in Frankreich FFP2-Masken. Auch mit der Koch-Community Chefkoch und dem amerikanischen Pendant Tasty gibt es eine Partnerschaft. Unter der Marke Tasty bietet Fackelmann Messer, Kochgeschirr und Pfannen an. Über eine Kooperation mit dem Familienunternehmen Epoca aus Florida, das unter anderem Walmart beliefert, ist es gelungen, in den USA Fuß zu fassen.

Kochlöffel aus Zuckerrohr

In Zukunft will Fackelmann sich stärker dem Thema Nachhaltigkeit widmen. Bis 2025 soll ein Großteil der Produkte und der Verpackungen beinahe klimaneutral sein. So sind etwa aktuell Küchenhelfer im Handel, die überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden – das Funktionsteil, also der Löffel, Schaber oder Schöpfer aus Zuckerrohr, der Stiel aus Holzfasern aus Recyclingmaterial. Schon vor ein paar Jahren habe es Versuche in der Richtung gegeben, aber damals sei der Markt offenbar nicht reif gewesen, berichtet eine Sprecherin.

Am Fackelmann-Firmensitz in Hersbruck entsteht neue Logistikhalle

Am Firmensitz in Hersbruck, wo aktuell 660 Menschen arbeiten, will Fackelmann weiter investieren. So wird derzeit etwa eine neue Logistikhalle für Badmöbel gebaut. Die 2.000 Quadratmeter große Halle entsteht neben dem Logistikzentrum, das vor rund acht Jahren eingeweiht wurde. Auch die 2019 eröffnete Fackelmann Welt in Hersbruck, in der der Hersteller seine Produkte präsentiert, soll ausgebaut werden. Immer wieder finden dort Koch-Events statt, derzeit auch online. In Zukunft seien auch Kultur-Veranstaltungen zwischen Pfannen, Töpfen und Schöpflöffeln denkbar, sagte Geschäftsführer Martin Strack.