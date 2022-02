Fackelmann macht Umsatz durch "Homing-Effekt"

Unternehmenschef Alexander Fackelmann kann für das Jahr 2021 erstmals einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro verkünden. Dies entspreche einem Plus von 12 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020, hieß es auf der Jahres-Pressekonferenz des Haushaltswaren-Herstellers aus dem Nürnberger Land.

Corona bringt Fackelmann Licht und Schatten

Die derzeitige Pandemie-Lage hat sich dabei offenbar als zweischneidiges Schwert herausgestellt. Einerseits profitierte Fackelmann vom sogenannten "Homing-Effekt". In der Pandemie sei die Nachfrage nach Haushaltswaren und Badezimmermöbeln gestiegen. Andererseits wird das Unternehmen durch Corona vor Herausforderungen gestellt. Denn Fackelmann produziert an mehr als 40 Standorten auf sechs Kontinenten und wird somit von den Störungen der Lieferketten sowie von enorm gestiegenen Logistik- und Frachtkosten getroffen.

Fracht- und Logistikkosten lassen Margen schrumpfen

So hätten sich die Kosten für eine Container-Lieferung aus China in den vergangenen anderthalb Jahren teilweise versiebenfacht. Die daraus resultierenden höheren Preise für den Endverbraucher machten einige Produkte praktisch nicht mehr verkäuflich, resümierte Alexander Fackelmann.

Fackelmann investiert im In- und Ausland

Trotzdem oder gerade deswegen hat Fackelmann für das laufende Jahr einige Investitionen geplant. So wird das Logistikzentrum am Stammsitz Hersbruck derzeit erweitert. Der Bezug ist bis zum Herbst dieses Jahres geplant. Es soll den Online-Handel des Unternehmens weiter stärken und die Abhängigkeit vom Personal reduzieren. Denn auch der Mangel an Hilfs- und Fachkräften stellt Fackelmann vor Probleme – vor allem in Deutschland aber auch weltweit.

Unternehmen will grüner und unabhängiger werden

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind weitere Felder auf denen Fackelmann im Wettbewerb punkten will. Das betreffe zum einen die Herstellung der Produkte. So setze man beispielsweise bei Pfannen auf recyceltes Aluminium oder bei typischen Kunststoffprodukten auf nachwachsende Rohstoffe, wie etwa Zuckerrohr oder Canaubawachs.

Zudem sei es ein Ziel des Unternehmens, möglichst an allen Standorten zu 80 bis 100 Prozent energieautark zu werden. Dabei setzt Fackelmann beispielsweise auf Photovoltaikanalagen zur eigenen Stromerzeugung, Verbrennung von Spänen in der Möbelproduktion zum Heizen oder auf die Wärmerückgewinnung in der Kunststoffproduktion.

Auch von seinen chinesischen Standorten will sich Fackelmann zunehmend unabhängiger machen. So soll im indischen Jaipur eine neue Fabrik für Töpfe und Pfannen im Mai mit der Serienproduktion beginnen.