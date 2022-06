Fachmesse "OutDoor by ISPO" startet

Die "OutDoor" ist zurück: Über 300 Aussteller auf 30.000 m2 präsentiert die Messe im MOC Veranstaltungs- und Ordercenter München.

Urban Outdoor stark im kommen

Die Messe bietet alles rund um Kleidung und Equipment für Sport und Urlaub im Freien ab. Gerade durch die Pandemie zieht es die Menschen in der Freizeit verstärkt nach draußen. Auch im städtischen Raum ist Funktionskleidung stark im kommen. Die Mischung aus urbanem Lebensstil und Outdooraktivitäten, "Urban Outdoor" genannt, gilt laut Veranstalter als absolutes Wachstumssegment.

Thema Nachhaltigkeit im Fokus

Besonders im Blickpunkt ist diesmal auch das Thema Nachhaltigkeit. Wer denkt, Bergsteigen, Klettern, Wandern, Campen oder Yoga seien ja bereits umweltfreundliche Sportarten, der erfährt hier, wo noch Ressourcen gespart werden können. So wird ein komplett kompostierbares Zelt präsentiert oder ein Rucksack, der aus recyceltem Material besteht. Ebenso eine Brille, die aus Altmaterial hergestellt wurde. Zu der Outdoor-Messe gehören auch Konferenzen, bei denen es um Nachhaltigkeit bei Herstellung und Transport der Produkte geht oder um den umweltgerechten Abenteuerurlaub.

Zum zweiten Mal in München

Es ist erst das zweite Mal, dass die Outdoor-Messe in München stattfindet. Denn jahrelang hatte sich die Außensport-Branche in Friedrichshafen getroffen zu ihrer größten und wichtigsten Veranstaltung. Auf Wunsch der Aussteller ging die Outdoor dann vor drei Jahren in die bayerische Landeshauptstadt – mit großem Erfolg. Doch jetzt nach der Zwangspause durch Corona ist Einiges anders.

Weniger Aussteller - Stimmung dennoch gut

Die Messe ist dieses Mal kürzer und vor drei Jahren waren noch mehr als 1.000 Aussteller mit dabei, jetzt sind es nur noch rund 300. So reicht auch das MOC-Center im Norden von München als Veranstaltungsort. Nichtsdestotrotz erhoffen sich Veranstalter und Teilnehmer viel davon, sich endlich wieder persönlich zu treffen. Und auch, wenn die Messe diesmal kleiner ist, die Branche setzt weiterhin auf Wachstum.