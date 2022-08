Personalmangel: Wie Unternehmen ihre Angestellten halten können

Die Sonne scheint, als Elektromeister Felix Lautenbacher mit seinem Hightech-Rennrad auf den Parkplatz der Firma Saegmüller in Starnberg biegt. Wann immer es geht, fährt er mit dem Rennrad zum Arbeitsplatz. Sein Arbeitgeber hat das Rad mitfinanziert. Nicht der einzige Grund, warum der Elektromeister schon seit neun Jahren gerne hier arbeitet. "Da kommt man schon mal relativ entspannt in der Firma an. Wir starten dann meistens mit einer gemütlichen Morgenrunde an der Kaffeemaschine", sagt der 25-Jährige, der hier Arbeit und Hobby kombinieren kann.

Fachkräftemangel bei fast 50 Prozent der Unternehmen

In dem Betrieb wird viel Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance gelegt. "Unsere Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen" sagt Geschäftsführer Gerd Zanker. Er weiß, wie wichtig die Mitarbeiterpflege ist. Denn laut ifo Institut betrifft der Fachkräftemangel mittlerweile schon 49,7 Prozent der Firmen in Deutschland. Kaum ein Unternehmen kann es sich da leisten, Personal zu verlieren. "Immer mehr Unternehmen müssen ihre Geschäfte einschränken, weil sie einfach nicht genug Personal finden", sagt Stefan Sauer, Arbeitsmarktexperte am ifo Institut. "Mittel- und langfristig dürfte dieses Problem noch schwerwiegender werden."

Benefits auch für langjährige Mitarbeiter schaffen

Die Firmen müssen sich mittlerweile mehr um neues Personal bemühen als noch in den vergangenen Jahren. Laut Personalvermittler Max Kraft machen viele dabei schon im Suchprozess Fehler: "Einige lassen sich zu viel Zeit bei der Prozesssteuerung. Wenn man dann bis zu acht Wochen wartet, um den Kandidaten Feedback zu geben, ist das sehr schlecht in meinen Augen", findet der Recruitingexperte.

Aber auch bei der Mitarbeiterbindung setzen viele Unternehmer laut Kraft die falschen Prioritäten. "Es ist oft der Fall, dass Firmen sich sehr um neue Mitarbeiter bemühen und die Bestandsmannschaft nicht miteinbeziehen." Der Personalprofi rät, auch den bestehenden Angestellten mit Schulungen und Benefits entgegenzukommen. Allerdings sei es wichtig, nicht irgendetwas anzubieten, sondern die Mitarbeiter zu befragen: "Ich kann was anbieten, was jemand gar nicht will, und dann habe ich den gegenteiligen Effekt", warnt Kraft.

Die Firma Saegmüler kann Dank zahlungskräftiger Großkunden bei den Benefits auch etwas tiefer in die Tasche greifen als andere Unternehmen. Neben großen Sommer- und Weihnachtsfesten können sich die Mitarbeiter auch mal auf dem Firmengelände entspannen, zum Beispiel beim Kickern im Aufenthaltsraum. Viel wichtiger ist Marketingleiterin Andrea Zanker allerdings die Gesundheit der Angestellten: "Einmal in der Woche kommt eine Köchin, die gesund und fleischlos kocht." Regelmäßig werden auch Experten aus den Bereichen Sport und Ernährung eingeladen, um den Mitarbeitern einen gesünderen Lebensstil zu vermitteln.

Gewinnbeteiligung und andere finanzielle Anreize

Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt macht sich auch beim Starnberger Elektrotechnik-Unternehmen bemerkbar. Geschäftsführer Zanker würde das Team gerne vergrößern. Deswegen bekommen Angestellte, die neue Mitarbeiter langfristig anwerben, einen Bonus von 2.500 Euro ausbezahlt. Beim Thema Geld geht der Betrieb noch einen Schritt weiter als manch andere: Einmal im Jahr werden 40 Prozent des Gewinns an die Mitarbeiter ausgeschüttet.

"Wenn das Jahr entsprechend erfolgreich war, dann schaut das auch sehr gut aus", freut sich Elektromeister Lautenbacher über die Finanzspritze. Viel wichtiger sind ihm allerdings die Aufstiegsmöglichkeiten. Er möchte den nächsten Schritt vom Meister zum Projektmanager machen. Dafür kann er in einer intern erarbeiteten Eingruppierungshilfe ablesen, welche Weiterbildungen er dafür braucht.

Lehrlingen schon früh Perspektive geben

Chef Zanker möchte mit diesen Maßnahmen die Motivation der Mitarbeiter hochhalten. Wegen des Fachkräftemangels setzt er verstärkt auf Lehrlinge und gibt denen schon früh eine Perspektive. "Ich habe auch ganz unten angefangen. Wer ehrgeizig und willensstark ist, für den ist bei uns alles möglich."

Und wer nach erledigter Arbeit noch länger auf dem Firmengelände bleiben und entspannen möchte, kann das entweder in einer Blockhütte am Parkplatz oder im betriebseigenen Kino tun. Allerdings muss zwischen den verschiedenen Erholungsmöglichkeiten auch gearbeitet werden. Denn die ganzen Benefits müssen auch bezahlt werden.