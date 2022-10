Fachkräftemangel kostet Deutschland viel Wirtschaftsleistung

Viele Unternehmen in Deutschland suchen zurzeit intensiv nach neuen Mitarbeitern. 1,9 Millionen offene Stellen waren beispielsweise im zweiten Quartal beim Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, kurz IAB, gemeldet. Das sind rund eine Million Stellen mehr als im langfristigen Durchschnitt heißt es dort.

Fachkräftemangel kostet 86 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung

Das kostet nicht nur die betroffenen Unternehmen viel Geld, die wegen der fehlenden Mitarbeiter möglicherweise nicht so viel Umsatz machen, wie sie könnten, sondern auch die gesamte Volkswirtschaft. Zum Beispiel in Form von nicht bezahlten Steuern und Sozialabgaben, die Unternehmen und Mitarbeiter auf Löhne und Gewinne entrichten müssten.

Die Unternehmensberatung BCG hat jetzt einmal ausgerechnet, wie hoch diese Kosten sind und ist auf einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag gekommen. 86 Milliarden Euro gehen Deutschland derzeit demnach an Wirtschaftsleistung verloren, weil zwar die Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen da wäre, sie wegen fehlender Mitarbeiter aber nicht bedient werden kann.

Jeder fehlende Mitarbeiter kostet 86.000 Euro im Jahr

Die Rechnung sieht dabei so aus. Den langjährigen Durchschnitt an offenen Stellen, knapp eine Million, sehen die Experten als "normal" an. Schließlich verändern sich Unternehmen, es gibt eine gewisse Fluktuation an Mitarbeitern und so weiter.

Was aber über diesem Durchschnitt liegt, ist zu viel, so die Argumentation. Wären diese Stellen besetzt, würden sie, im Schnitt, 86.000 Euro an Wirtschaftsleistung pro Arbeitsplatz im Jahr erbringen – macht bei rund einer Million fehlender Mitarbeiter 86 Milliarden Euro.

Mangel an Arbeitskräften wird zunehmen

Die Studienautoren Johann Harnoss und Janina Kugel sprechen dabei von einem "strukturellen Mangel" auf dem Arbeitsmarkt. Sie gehen auch davon aus, dass sich das Problem verschärfen wird, obwohl in den kommenden Jahren mit weiterer Zuwanderung zu rechnen ist, wie sie schreiben. Sie gehen dabei von 300.000 bis 400.000 Menschen im Jahr aus. Trotzdem werde sich die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter in Deutschland bis zum Jahr 2030 um drei Millionen reduzieren – bis 2050 sogar um neun Millionen.

Fachkräfte aus dem Ausland sollen helfen

Die Autoren schlagen deshalb vor, dass Deutschland gezielt Fachkräfte im Ausland anwirbt, vor allem in Regionen mit wachsender Bevölkerungszahl, zum Beispiel Indien, Nigeria, Indonesien oder Ägypten. "Eine Möglichkeit wäre, die Leute dort in ihren Heimatländern auszubilden, bevor sie nach Deutschland kommen." Das hätte Vorteile für die Einwanderer, für die Herkunftsländer und für die Zielländer.

Ausdrücklich verweisen sie dabei auf die guten Erfahrungen in Deutschland in Regionen mit einer hohen Zuwanderungszahl, zum Beispiel in München.