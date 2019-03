Metall-Ausbildungsverträge auf Rekordniveau

Die Perspektiven in der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie sind sehr gut. So haben die Betriebe im vergangenen Jahr gut 90 Prozent der Auszubildenden nach ihrer Lehre übernommen. Zwei Drittel bekamen sogar eine unbefristete Stelle. Besonders hoch ist der Bedarf an Fachkräften in IT-Berufen. Auch die Ausbildungsvergütung bewegt sich mit rund 1100 Euro im Monat auf einem vergleichsweise sehr hohen Niveau.

Viele Ausbildungsstellen sind unbesetzt

Dennoch bleiben viele Stellen unbesetzt. Auch weil viele Bewerber aufgrund ihrer schulischen Leistungen nicht geeignet seien. Zudem ist der Frauenanteil mit 25% noch immer zu niedrig, so der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro Arbeitgeberverbände, Bertram Brossardt.

"An dem Punkt haben wir ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen die Rollenbilder innerhalb der Gesellschaft verändern. Die gibt es immer noch: dass solche Berufe nicht zu jungen Frauen passen." Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer Bayerische Metall- und Elektroindustrie

Mehr Unternehmen besetzen Ausbildungsstellen mit Flüchtlingen

Die Integration von Flüchtlingen in den Ausbildungsmarkt komme hingegen gut voran. So besetzte im vergangenen Jahr bereits mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen Ausbildungsstellen auch mit Flüchtlingen. Zwei Jahre zuvor waren es nur rund vier Prozent gewesen.