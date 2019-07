Fabrik für Gabelstaplerbatterien in Unterfranken geplant

Wie die Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilten, planen sie die Fabrik am Sitz von BMZ in Karlstein im Landkreis Aschaffenburg zu bauen. Die Lithium-Ionen-Batterien sollen vor allem in Gabelstaplern eingebaut werden können. Bis 2023 planen Kion und BMZ außerdem rund 80 Mitarbeiter für Forschung, Entwicklung und Produktion einzustellen.

Vier von fünf Gabelstaplern mit E-Antrieb

Die Fabrik soll die Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika bedienen. Das Gemeinschaftsunternehmen von Kion und BMZ mit Anteilen von je 50 Prozent muss allerdings noch kartellrechtlich genehmigt werden. Laut dem Gabelstapleranbieter Kion wächst die Nachfrage nach elektrischen Gabelstaplern und Lagertechnik rasant. Der nach eigenen Angaben führende Anbieter dieser Fahrzeuge hat im vergangenen Jahr eine Million Elektrofahrzeuge verkauft.

Im vergangenen Jahr seien vier von fünf der verkauften Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben ausgestattet gewesen. Die zuletzt rasanten Fortschritte in der Batterie-Technik erlauben es heute, bei kurzen Ladezeiten auch große Lasten anzuheben, so Kion. Der Konzern, der 2006 aus einer Ausgliederung der Linde AG entstand, erwirtschaftete im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 8 Millionen Euro. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 33.000 Mitarbeiter.