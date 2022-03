F-35: Mehrzweck-Kampfflugzeug in den USA in der Kritik

Der Kampfjet F-35 des Herstellers Lockheed Martin ist das kostspieligste Rüstungsprojekt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Die US-Streitkräfte sollen insgesamt mehr als 2.400 der Maschinen erhalten, was die amerikanischen Steuerzahler nach heutigen Berechnungen mehr als eine Billion Dollar kosten wird. Allerdings gab es immer wieder Kostenexplosionen und Lieferverzögerungen.

Technische Probleme bei dem Tarnkappenflieger

Außerdem stand zuletzt knapp die Hälfte der Flieger bei den US-Streitkräften wegen technischer Probleme am Boden. So neigt das Triebwerk nach Einschätzung von Experten zum Überhitzen und muss häufiger als einst versprochen gewartet oder ausgetauscht werden. Das Flugzeug ist ein sogenannter Tarnkappenflieger, soll also für Radar schwer zu orten sein. Außerdem ist es für den Transport von Atomwaffen zertifiziert.

Dies ist für Berlin auch der ausschlaggebende Grund, 35 Maschinen zu bestellen. Denn die F-35 soll künftig an Stelle der alten Tornados die sogenannte nukleare Teilhabe Deutschlands sicherstellen. Für den Eurofighter wäre dafür ein jahrelanges Zertifizierungs-Verfahren nötig gewesen.

Schweiz: Sechs Milliarden Euro für 36 Maschinen

Wie teuer der Deal am Ende wird, ist offen. Ein Anhaltspunkt könnte die Schweiz sein. Das Land bezahlt für 36 Maschinen umgerechnet knapp sechs Milliarden Euro.

💡 Was ist die nukleare Teilhabe der NATO?

Die sogenannte nukleare Teilhabe ist ein Abschreckungskonzept der NATO, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben und diese im Kriegsfall transportieren und abwerfen.

Offiziell nicht bestätigt, aber seit langem ein offenes Geheimnis: auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel lagern 20 Atombomben der US-Streitkräfte und sollen im Ernstfall von deutschen Kampfflugzeugen abgeworfen werden. In Deutschland ist das seit Jahren ein Streitthema. Vor allem bei den Grünen und der SPD gab und gibt es Forderungen nach einem Abzug der Atomwaffen. (Erklärt von Uli Hauck, BR-Hauptstadtstudio Berlin.)