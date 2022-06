EZB: Zinswende startet im Juli - mehreren Anhebungen geplant

"It’s not a step, it’s a whole journey" (Das ist kein Schritt, sondern eine ganze Reise). Mit diesen Worten hat die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Chrisine Lagarde, eine komplette Kursänderung der Geldpolitik nach mehr als einem Jahrzehnt angekündigt. Dem ersten Zinsschritt im Juli würden im September und den folgenden Monaten weitere folgen, so Lagarde. Es stehe nur noch nicht fest, wie groß diese Schritte sein werden. Dabei will die Notenbank die Entwicklung der hohen Inflation genauso beobachten wie die schwächelnde Konjunktur im Euroraum, die vor allem von hohen Energiepreisen und den Unsicherheiten des Ukraine-Kriegs geprägt wird.

Zeitplan für Zinserhöhungen steht schon weitgehend fest

Im Einzelnen hat die Europäische Zentralbank sich auf ihrer auswärtigen Ratssitzung in Amsterdam auf folgende geldpolitische Maßnahmen bereits so gut wie festgelegt:

Vor einer möglichen Zinsänderung müssen bis zum Juli als erstes die restlichen Anleihekäufe des APP-Programms gestoppt werden. Es werden dann keine zusätzlichen Wertpapiere von der Notenbank mehr gekauft. Die bislang erworbenen Anleihen bleiben aber in der EZB Bilanz. Sie werden vorerst nicht wieder verkauft, ihre Menge ändert sich nicht.

Der eigentliche erste Zinsschritt wird dann im Juli wahrscheinlich aus einem Dreiklang bestehen, mit dem alle drei Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Da wäre zunächst der Hauptrefinanzierungssatz von null Prozent, der eigentliche "Leitzins". Der zweite ist der negative Einlagensatz von minus 0,5 Prozent, der vor allem Sparer interessiert, weil er als sogenannter "Strafzins" von den Banken zum Teil weitergegeben wurde. Außerdem gibt es noch einen Spitzenrefinanzierungssatz, zu dem Banken sich bei der EZB kurzfristig Geld leihen können zu derzeit 0,25 Prozent.

Auch im September ist noch lange nicht Schluss mit Zinserhöhungen

Alle diese Zinssätze dürften im September noch einmal gleichzeitig steigen, um weitere 25 Basispunkte. Für den eigentlichen Leitzins würde das bedeuten, dass er dann plus 0,5 Prozent beträgt. Und für den Einlagenzins, dass es keinen Grund mehr für negative Sparzinsen gibt.

Die EZB-Präsidentin schloss nicht aus, dass es im September auch zu einen großen Zinsschritt um 0,5 Punkte kommen könnte, wenn die Umstände das erfordern. In diesem Stil soll es in den folgenden Monaten weitergehen mit vielen kleineren Schritten.

Unterschiedliche Reaktionen aus der Wirtschaft und an den Märkten

Unbestritten ist, dass die EZB mit diesen Ankündigungen vor einem tiefen Einschnitt steht. "Die EZB setzt ein klares Zeichen, jetzt wird gehandelt. Deswegen ist klar: Die EZB hat ihren Kurs geändert und wird jetzt auf Zinserhöhungen setzen.", so Monika Schnitzer, Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Doch Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank hätte gern mehr gehabt, nämlich einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozent. Damit hätte die EZB das Thema "negative Zinsen" gleich auf einmal aus der Welt geschafft, erklärte Krämer. So müssten die Sparer bis September noch warten, was angesichts einer extremen hohen Inflation nicht zusammenpasse. Die Notenbank müsse aufpassen, dass die Inflationserwartungen jetzt nicht aus dem Ruder laufen.

Der erste Zinsschritt im Juli sei "zu wenig und zu spät" ist etwa vom Außenhandelsverband BGA zu hören und vom Sparkassenverband DSGV. Beide halten die Stabilität des Euro angesichts der nach wie vor sehr niedrigen Zinsen für gefährdet.

Bundesverbands Öffentlicher Banken: Zeitenwende in der Geldpolitik längst überfällig

Es müssten noch mehr konkrete Schritte folgen, schreibt Iris Bethge-Krauß, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), in ihrer Stellungnahme. Die EZB habe ihren längst überfälligen geldpolitischen Kurswechsel eingeläutet. Die erste Leitzinserhöhung seit 2011 komme in greifbare Nähe. Es werde höchste Zeit, dass die EZB die Zinsen anheben und somit auch etwas gegen die hohe Inflation tue. Denn "Negativzinsen sind mit einer überschießenden Inflation schlicht nicht mehr vereinbar."

Unruhe an den Märkten für Staatsanleihen – Italien zahlt kräftig drauf

EZB-Präsidentin Christine Lagarde kennt diese Kritik und mahnte bereits zur Vorsicht. Eine übereilte Zinswende berge Gefahren an den Märkten. Die Händler flüchteten bereits aus italienischen Staatsanleihen, was für die Regierung in Rom zu hohen Zinsaufschlägen bei der Finanzierung ihrer Schulden führen kann. Der Kursunterschied zwischen Bundesanleihen und italienischen Staatsanleihen betrug zwischenzeitlich schon mehr als zwei Prozent. Das erinnert an die Euro-Schuldenkrise. Doch nach den Beschlüssen von Amsterdam wird es vorerst keine Stützungskäufe der EZB mehr geben für Euro-Staatsanleihen. Und die jetzt steigenden Zinsen tun ein Übriges, um einigen Euroländern die Staatsfinanzierung zu erschweren. An den Märkten ist schon wieder von "Fragmentation" die Rede. Gemeint ist die Spekulation darauf, dass der Euroraum große Zinsunterschiede in einzelnen Mitgliedsländern nicht aushält und daran im schlimmsten Fall auseinanderbricht.