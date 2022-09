EZB - Zinserhöhungen und keine Unterstützung der Konjunktur mehr

EZB-Präsidentin Christine Lagarde sieht angesichts der extrem hohen Inflation keine andere Möglichkeit, als schnell die Zinsen zu erhöhen. Das sagte Lagarde auf einer Veranstaltung in Frankfurt. Wenn die EZB ihren Auftrag zur Gewährleistung von Preisstabilität nicht erfülle, würde das am Ende der Wirtschaft viel mehr schaden.

"Wir werden tun, was wir tun müssen. Das heißt, die Zinsen in den nächsten Sitzungen erhöhen". Christine Lagarde, EZB-Präsidentin

Preisstabilität bei Anstieg der Verbraucherpreise um nur 2 Prozent

Unter Preisstabilität versteht die Notenbank einen Anstieg der Verbraucherpreise um etwa zwei Prozent im Jahr auf mittlere Sicht. Aktuell beträgt die Inflationsrate ein Mehrfaches davon, auch wegen der stark steigenden Energiepreise.

Der finnische Notenbankchef Olli Rehn erklärte, wie er sich als Mitglied des Zentralbankrats die nächste Zinserhöhung im Oktober vorstellt. Es sollte sich demnach erneut um einen großen Zinsschritt um 0,5 bis 0,75 Prozentpunkte handeln. Der Leitzins sollte dann bei zwei Prozent liegen und Rehn zufolge ein neutrales Niveau erreichen im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum. Wenn die Wirtschaft im nächsten Jahr in eine Rezession abgleitet, bekäme sie von der Notenbank nicht mehr die bisherige Unterstützung. Die ultralockere Geldpolitik hatte zuvor die Wirtschaft mit verbilligten Kreditzinsen angekurbelt. Diese Phase scheint nun vorbei zu sein.

Unangenehme Folgen höherer Zinsen für Wirtschaft und Verbraucher

Zwei Zinserhöhungen im Juli und im September nahm die EZB bereits vor und brachte damit den Leitzins in Rekord-Geschwindigkeit von null auf 1,25 Prozent, vor allem durch ihren übergroßen Schritt um 0,75 Punkte von Anfang September. Sechs Wochen später soll es im Oktober in diesem Tempo weitergehen, was für die Märkte und die Wirtschaft einen weiteren Zinsschock bedeuten kann.

Bauboom beendet wegen stark steigender Hypothekenzinsen

Marktzinsen, die sich in den Renditen von Anleihen ausdrücken, stiegen bereits vor der ersten Zinserhöhung im Juli kräftig an, was sich vor allem auf Baufinanzierungen auswirkte. Die Zinsen für Hypothekenkredite orientieren sich in Deutschland an den Renditen bestimmter Anleihen und kletterten so in der ersten Jahreshälfte von einem Prozent auf mehr als drei Prozent im Bereich der zehnjährigen Laufzeiten.

Als Faustregel können Verbraucher sich die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe anschauen und dann noch etwa ein Prozent hinzurechnen, welches die Bank zur Risikoabdeckung ihrer Baufinanzierung kassiert. Viele Bauprojekte sind an dieser neuen Zinshürde bereits gescheitert, die nun noch höher werden könnte.

Zum Artikel: Zinsanstieg und Baukosten lassen Träume von Häuslebauern platzen

Finanzierung, Leasing, Kaufen auf Pump deutlich teurer

Auch Verbraucherkredite, der Dispo beim Bankkonto und vieles mehr, was den Alltag bestimmt, hat sich durch die ersten beiden Zinsschritte der EZB schon verteuert und wird sich wohl weiter in diese Richtung entwickeln.

Für Unternehmen kommt noch etwas anderes hinzu. Mit der schwächeren Konjunktur, die in eine Rezession münden könnte, häufen sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten für viele Betriebe. Die hohen Energiepreise wirken in einigen Bereichen wie ein Brandbeschleuniger: Überall dort, wo die Produktionskosten hoch sind wegen des starken Verbrauchs von Strom und Brennstoffen.

Banken drohen in einer solchen Situation vermehrte Kreditausfälle, wenn es zu Firmenpleiten oder Umschuldungen kommt. Die Bereitschaft der Geldhäuser zur Kreditvergabe geht deshalb zurück, was dem Wirtschaftsleben insgesamt schadet.

EZB könnte Abwärtstrend der Wirtschaft verstärken

So könnte die EZB-Entscheidung für weitere Zinserhöhungen in dieser aktuell schwierigen Phase, in der sich die gesamte Wirtschaft befindet, im schlimmsten Fall zu einer negativen Kettenreaktion führen und den Abwärtstrend beim Wachstum weiter beschleunigen.

Umgekehrt verspricht EZB-Chefin Lagarde, dass die Notenbank im Ernstfall für Hilfsmaßnahmen bereitsteht. Das gilt auch für die Finanzierung von Staatshaushalten wie in Italien, die durch die höheren Marktzinsen nun deutlich schwieriger geworden ist.

Hätte die EZB nicht viel früher reagieren müssen?

Die Kehrtwende, welche die Notenbank wegen der Inflation nun vollzieht, kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Hätte die EZB sich früher daran gemacht, die Zinswende einzuleiten, wäre die Wende in einer Zeit des Aufschwungs mit höheren Wachstumsraten erfolgt, dann hätte die Wirtschaft die Veränderungen wohl wesentlich besser verkraftet.

Andererseits waren die Ukraine-Krieg und die Explosion der Energiepreise schwer vorherzusehen von der EZB, die in der Theorie ihrer Zeit immer um zwei bis drei Jahre voraus sein sollte bei der mittelfristigen Planung für Inflation und Wirtschaftswachstum.