EZB: Weiter mit Zinserhöhungen - im Geleit der Fed

Im Kampf gegen die hohe Inflation weicht die Europäische Zentralbank (EZB) nicht von ihrem Kurs ab: Am Donnerstag hob sie den Leitzins auf 3,0 Prozent. Bei dieser Erhöhung handelte es sich aber nur um einen Zwischenschritt. Denn der EZB-Rat teilte zugleich mit, er beabsichtige "die Zinssätze bei seiner nächsten geldpolitischen Sitzung im März um weitere 50 Basispunkte anzuheben".

Die Inflation war im Euro-Raum im Januar auf 8,5 Prozent zurückgegangen nach 9,2 Prozent im Dezember. Zuvor waren es sogar einmal mehr als zehn Prozent im Euro-Raum gewesen, zu dem seit Januar nun als 20. Mitgliedsland auch Kroatien zählt.

EZB folgt US-Notenbank Fed im Eiltempo

Während die US-Notenbank Fed ihre Zinsen nur noch um einen Viertelpunkt nach oben setzt, bleibt das Tempo bei der Europäischen Zentralbank EZB mit großen Zinsschritten vergleichsweise hoch. Erst im Dezember ging es um 0,5 Punkte auf 2,50 Prozent mit den Leitzins nach oben. Nun wurde die Drei-Prozent-Marke erreicht. Und für März hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde sich ja auf einen weiteren solchen Schritt schon festgelegt.

Märkte hoffen auf kleinere Zinsschritte in der näheren Zukunft

Danach, ab Ende April, könnte die prognostiziert nachlassende Teuerung die EZB veranlassen, vielleicht weniger zu unternehmen und das Tempo aus den Zinsschritten herauszunehmen. Das ist die Hoffnung an den Finanzmärkten, die deshalb positiv auf die Zinserhöhungen am Vortag in den USA und anschließend in Europa reagierten.

Das Münchener ifo-Institut rechnet trotzdem im Sommer mit einem Leitzins von vier Prozent. In den USA ist die amerikanische Notenbank Fed schon weiter - mit einem Schüsselzins, der sich dort in einer Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent bewegt.

Für den Euroraum gilt das Wort von Lagarde, wonach die Zinsen "noch deutlich und stetig steigen" müssen, um die Inflation ausreichend einzudämmen.

Steigende Inflationserwartungen sollen sich nicht verfestigen

Die Notenbanken in den USA und Europa wollen dem Eindruck entgegenwirken, dass der Preisanstieg sich auf hohem Niveau verfestigen könnte. Geschäftsbanken bekommen für ihre Einlagen bei der EZB inzwischen mehr als zwei Prozent gutgeschrieben. Damit wächst der Druck auf die Banken, auch ihre Einlagenzinsen für die Sparer zu erhöhen. Mit den steigenden Leitzinsen haben sich auch Kredite verteuert, das gilt vor allem für Baugeld, aber auch viele Verbraucherkredite kosten inzwischen deutlich mehr. Damit soll die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gedämpft und so die Inflation bekämpft werden.

Darum ist die Fed schon weiter als die EZB

Die US-Notenbank hat mit ihren Zinserhöhungen viel früher angefangen, während die EZB im vergangenen Jahr anfangs noch zögerlich war. Schon 2021, lange Zeit vor dem Ukraine-Krieg, der im Februar 2022 begann, hatten sich Rohstoffpreise und Vorprodukte verteuert. Im Zuge der Corona-Krise und der gestörten Lieferketten war der Inflationsdruck bereits deutlich zu spüren. Die europäische Notenbank hoffte aber, dass dieses Problem sich mit dem Ende der Corona-Pandemie von alleine entschärfen würde. Aber es kam anders.

Der Krieg und der russische Gaslieferstopp lösten eine Energiekrise aus - mit unerwartet drastischen Preissteigerungen in vielen Bereichen, zum Beispiel auch bei Nahrungsmitteln. Das setzte schließlich auch die EZB unter Zugzwang. Sie versuchte dann, umso schneller den Hebel umzuwerfen mit Zinsschritten von bis zu 0,75 Prozentpunkten.

USA von Ukraine-Krieg weniger stark betroffen als Europa

In den USA ist die Inflation in erster Linie die Folge einer boomenden Wirtschaft mit hohen Wachstumsraten, die durch staatliche Corona-Hilfen bis hin zu Helikoptergeld zusätzlich angeheizt wurde. Anders als in Deutschland und Europa drohte dort wegen des Ukraine-Kriegs kein Gasmangel. Und auch beim Öl war man in Nordamerika immer schon unabhängiger von russischen Lieferungen. Hinzukommt, dass die militärische Bedrohung viel geringer ist als in Europa.

US-Wirtschaft weiter stark - Europa droht Rezession

US-Präsident Joe Biden veranlasste mehrere Staatshilfen zur Stützung des Konsums und jetzt zusätzlich noch ein gigantisches Investitionsprogramm. Bidens sogenanntes Inflationsbekämpfungsgesetz sieht großzügige Hilfen für Unternehmen vor, die in den Klimaschutz investieren. Ein vergleichbares Programm in der EU lässt auf sich warten und ist nur in Ansätzen geplant.

Hinzu kommt, dass die Gefahr einer Rezession wegen des Ukraine-Kriegs in Europa immer noch nicht gebannt ist. Die EZB muss, um die Inflation zu bekämpfen, trotz großer Gefahren für die Konjunktur, drastisch die Zinsen erhöhen - wegen des knappen Angebots von Energie und anderen Vorprodukten für Handel und Industrie. Sie reagiert damit auf externe Faktoren wie die russische Kriegsführung.

In den USA geht es der Fed bei ihren Zinserhöhungen vor allem um interne Faktoren: Sie will einen ausufernden Konsum und ein Heißlaufen der amerikanischen Wirtschaft verhindern, die zeitweise stark gewachsen war. Die Aufgaben und die Methoden sind für die Zentralbanken EZB und Fed die gleichen, nämlich der Kampf gegen die Inflation mittels Zinserhöhungen, aber die Ausgangslagen sind in den USA und in Europa sehr unterschiedlich.