EZB vor Beschluss für Zinswende

Die EZB steckt in einem Dilemma, weil sie den optimalen Zeitpunkt für einen Ausstieg aus ihrer ultralockeren Geldpolitik verpasst hat. Mitten in der lang anhaltenden Hochkonjunktur hätte sie den Anti-Krisen-Kurs problemlos beenden und der Wirtschaft höhere Zinsen zumuten können. Der US-Notenbank Federal Reserve ist das gelungen.

Zinserhöhung in den Abschwung hinein?

Doch in Europa haben sich die Aussichten inzwischen eingetrübt, obwohl die Notenbank das Wachstum immer noch mit extrem niedrigen Zinsen gestützt hat. In einen möglichen Abschwung hinein jetzt die Zinsen zu erhöhen, könnte dem Euro-Raum schaden. Genau das könnte aber notwendig sein wegen der steigenden Inflation. EZB-Präsident Mario Draghi steht bei den Anlegern im Wort, zumindest die Anleihekäufe zum Jahresende zu beenden.

Neue Schuldenkrise droht

In der Zwischenzeit könnte sich in Italien eine neue Euro-Schuldenkrise entwickeln. Der Wechselkurs des Euro ist gegenüber dem Dollar auf ein Zwei-Jahres-Tief gefallen. Auch an den Kapitalmärkten hat sich die Lage verschlechtert, die Hochstimmung an den Börsen ist vorbei.