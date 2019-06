EZB verschiebt Zinserhöhung erneut

Zum zweiten Mal hat die Europäische Zentralbank die mögliche Zinswende verschoben. Statt Ende 2019 ist nun frühestens zum zweiten Halbjahr 2020 mit einem ersten Schritt nach oben zu rechnen. Sparer müssen sich noch länger gedulden, ehe die Zinsen im Euroraum wieder steigen. Geschäftsbanken bekommen frisches Zentralbankgeld bis mindestens Mitte 2020 weiterhin zum Nulltarif. Ursprünglich war die Rede davon, bis zu diesem Herbst die Wende einzuleiten. Doch dann kam es zu einem weltweiten Abschwung. Die Konjunktur könnte sich weiter abkühlen, wenn der Zollstreit zwischen den USA und China eskaliert. Die EZB hält sich daher alle Optionen offen.

Geldspritzen für Banken

Zunächst wird es ab September zusätzliche Geldspritzen für die Banken geben. Die Geschäftsbanken hatten darüber hinaus auf eine Reduzierung des "Strafzins“ genannten Satzes von 0,4 Prozent gehofft, der von ihnen für Einlagen bei der Zentralbank zu zahlen ist. Wegen der immensen Kosten der Negativzinsen - nach Branchenangaben allein im vergangenen Jahr rund 7,5 Milliarden Euro im Euroraum - waren zuletzt Forderungen nach einer Staffelung des Strafzinses oder Freibeträgen lauter geworden. Führende Notenbanker sehen dies jedoch skeptisch. Umstritten ist unter anderem, wie sehr der Negativzins die Geschäfte der Banken bremst.

Rom will Verhandlungslösung

Ein weiteres Thema könnten die Euro-Staatsanleihen werden, falls die Märkte Italien für seine Schuldenpolitik bestrafen. Die Regierung in Rom strebt nun aber eine Verhandlungslösung mit Brüssel an. Für die Finanzmärkte sind die niedrigen Zinsen entscheidend, die in Europa weiter so niedrig bleiben, und dass die US-Notenbank Fed ihre Zinsen sogar senken könnte.

Die EZB hatte den zentralen Leitzins im März 2016 auf 0,0 Prozent gesenkt, um mit günstigem Kapital Konjunktur und Inflation anzukurbeln.