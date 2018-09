EZB stellt neue 100- und 200-Euroscheine vor

Die heute von der EZB vorgestellten neuen 100- und 200-Euro-Scheine komplettieren die sogenannte "Europa-Serie". Die ist die zweite Generation der Banknoten, die schrittweise die erste Generation von 2002 ersetzt. Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind schon in überarbeiteter Version im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird vorerst nicht mehr produziert.

Ab Ende Mai 2019 sollen die neuen 100- und 200 Euro-Banknoten im Umlauf sein. Bis dahin haben Banken und Handel Zeit, Geräte und Personal auf die überarbeiteten Scheine einzustellen.

Neue Sicherheitsmerkmale sollen Fälschern das Handwerk legen

Verbesserte Sicherheitsmerkmale sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren. Die neue Banknotenserie biete starken Schutz gegen Fälschungen, so EZB-Direktoriumsmitglied Yves Mersch bei der Vorstellung der runderneuerten Banknoten in Frankfurt. So ist zum Beispiel der Wert der Scheine als "Smaragd-Zahl" aufgedruckt, die ihre Farbe ändert, wenn man die Banknote etwas neigt. Neben den mit bloßem Auge erkennbaren Sicherheitsmerkmalen verfügen diese Scheine auch über solche, die nur mit speziellen Geräten zu erkennen sind. Die Scheine der zweiten Serie zeichnen sich durch ein "Porträt-Fenster" aus. Wird die Banknote gegen das Licht betrachtet, erscheint im durchsichtigen Fenster am oberen Ende des Hologramms ein Porträt der Europa. Dies ist auch im Wasserzeichen zu sehen.

Alte Banknoten behalten ihre Gültigkeit

Nach der Erprobungsphase werden die neuen Noten zunächst parallel zu den alten in Umlauf sein. Dann wollen EZB und nationale Notenbanken die alten Scheine Schritt für Schritt aus dem Verkehr ziehen. Die alten Noten behalten aber ihren Wert.