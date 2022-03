EZB: Stagflation und Lohn-Preis-Spirale noch nicht in Sicht

Die Europäische Zentralbank EZB sieht die Wirtschaft im Euroraum selbst dann noch wachsen, wenn es zu einem Boykott russischer Energie und einem lang andauernden Krieg in der Ukraine kommt. Das sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde in Paris.

Bundesbank rechnet mit schwachem Frühjahrsaufschwung

Die Bundesbank schreibt in ihrem Monatsbericht, dass der Krieg im März die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland spürbar belasten wird. Im ersten Quartal von Januar bis Ende März könnte die Wirtschaftsleistung in etwa stagnieren.

Die Bundesbank ist damit optimistischer als viele Ökonomen, die im Moment eher ein Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts befürchten. Im zweiten Quartal dürfte der allgemein erwartete Frühjahrsaufschwung aus heutiger Sicht deutlich schwächer ausfallen, meint die Bundesbank. Auch bei den Preisen etwa für Energie und Nahrungsmittel ist wohl noch einiges zu erwarten. Die Inflationsrate soll in den nächsten Monaten weiter steigen. Im Februar lagen die Verbraucherpreise in Deutschland bereits um 5,1 Prozent über Vorjahresniveau

EZB verweist auf Regierungen im Euroraum

Die Europäische Zentralbank EZB hat derzeit nur geringen Einfluss auf die rasante Preisentwicklung im Euroraum und damit auch in Deutschland. Durch Putins Krieg in der Ukraine sind die in den vergangenen Monaten schon ansteigende Preise für den Import von Energie und Rohstoffen seit Ende Februar noch stärker gestiegen.

Aber die Regierungen im Euroraum könnten, so EZB-Vizepräsident Luis de Guindos, durch die Senkung von Energiesteuern und durch soziale Ausgleichsmaßnahmen etwas tun, um die Verbraucher zu entlasten. Dann wären auch moderate Tarifabschlüsse mit niedrigeren Lohnsteigerungen möglich.

Die Gefahr einer sogenannten Stagflation, einer Wirtschaftsentwicklung mit wenig oder keinem Wachstum bei steigenden Preisen, sieht de Guindos nicht. Die EZB rechnet selbst im schlimmsten Fall für dieses Jahr immer noch mit einem Wachstum von 2,2 Prozent im Euroraum. Der bisherige Preisanstieg dürfte allerdings wegen des Kriegs in der Ukraine länger anhalten und die Inflation daher höher sein als vorher erwartet, so die Europäische Zentralbank.

Gewerkschaften erwarten staatliche Entlastungen

In der deutschen Chemieindustrie zeichnet sich ein Kompromiss bei der diesjährigen Lohnrunde ab, vorausgesetzt es werden Entlastungsmaßnahmen von der Bundesregierung beschlossen. Ohne staatliche Entlastungen, so sagen Experten, müssten die Gewerkschaften versuchen, bei den Gehaltstarifverhandlungen mit den Arbeitgebern einen bestmöglichen Ausgleich für die Preissteigerungen herauszuholen.

Als erste Gewerkschaft hatte die Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) bisher einen Aufschlag auf die hohe Inflation gefordert - ohne eine Zahl zu nennen. Das war neu, üblicherweise stellen Gewerkschaften eindeutigere Forderungen. Aber bei der diesjährigen Tarifrunde ist unklar, wie weit die Verbraucherpreise noch steigen werden. Vor Beginn der ersten Tarifrunde hat Putin die Ukraine überfallen. Die Chemiegewerkschaft zeigt sich deshalb nun kompromissbereit.

IG BCE stellt hohe Tarifforderung zurück

Zum Beginn der ersten bundesweiten Tarifverhandlungen für die 580.000 Beschäftigten der Chemieindustrie hat die IG BCE ihre Forderungen zurückgeschraubt. Wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine und der teuren Rohstoffe sei alles jetzt anders. Deshalb sei die Gewerkschaft bereit, eine Brücke zu bauen über das "Tal der Unsicherheit". Das heißt, dass die Forderungen im Gesamtvolumen von über sechs Prozent teilweise zurückgestellt werden.

In der Chemieindustrie werden mit die höchsten Tariflöhne Deutschlands gezahlt. Dem entsprechend besteht auch ein besonders partnerschaftliches Verhältnis zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern.

Die Branche wollte eigentlich im ersten Halbjahr 2022 an das Rekordjahr 2021 anknüpfen, in dem es zweistellige Wachstumsraten gab. Die Kassen schienen prall gefüllt, bis zum Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Nun droht der chemischen Industrie im schlimmsten Fall eine Versorgungskrise, auf jeden Fall jedoch drohen stark steigende Preise und Kosten. Die sind bereits so hoch, dass Teile der in Deutschland angesiedelten Chemieproduktion in Frage stehen, wenn sie nicht mehr wirtschaftlich sind.