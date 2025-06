EZB senkt Leitzinsen erneut: Sparzins jetzt bei 2,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) treibt angesichts der sinkenden Inflation und der schwachen Konjunktur im Euroraum ihren Zinssenkungskurs weiter voran. Nun beschloss der EZB-Rat um Notenbankchefin Christine Lagarde, den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 2,00 Prozent zu senken.

Der Leitzins ist der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, mit dem die Notenbank ihren geldpolitischen Kurs steuert. Diesen erhalten Geldhäuser, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Seit die Währungshüter Mitte 2024 auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt waren, ist dies bereits die achte Zinssenkung.

Was die EZB bangen lässt - und was hoffen

"Höhere Zölle und ein stärkerer Euro dürften es Unternehmen erschweren, zu exportieren", analysierte Lagarde nach dem Zinsbeschluss die Lage. Hohe Unsicherheit laste überdies auf den Investitionen.

Zugleich sorgten einige Faktoren dafür, dass die Wirtschaft widerstandsfähig bleibe. Dazu zählten ein starker Arbeitsmarkt, steigende Realeinkommen, robuste Unternehmensbilanzen und lockerere Finanzierungsbedingungen. Dies sei teilweise auch auf die Zinssenkungen der EZB zurückzuführen, so Lagarde.

Weiterer "Zinspfad" ungewiss

Zu ihrem weiteren Vorgehen hält sich die EZB bedeckt: "Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest", erklärte die Notenbank in ihrer Mitteilung zum Zinsbeschluss. Die gegenwärtige Situation sei von außergewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt. Deshalb wollen die Währungshüter ihren Kurs abhängig von der jeweiligen Datenlage festlegen und von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bezeichnete die erneute Zinssenkung angesichts der schwachen wirtschaftlichen Erwartungen als angemessen, erwartet aber "keine weiteren Zinssenkungen bis zum Herbst." Ähnlich Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust: "Die meisten Beobachter erwarten eine Zinspause", meint er. Am Finanzmarkt wird die Wahrscheinlichkeit dafür inzwischen auf rund 70 Prozent taxiert.

Wachstumsschwäche bereitet mehr Sorge als Inflation

Mit der Inflation, die unter anderem in Folge des Ukraine-Kriegs nach oben geschossen war, sind die Währungshüter inzwischen auf der Ziellinie angelangt. Die Teuerungsrate im Euroraum lag im Mai noch bei 1,9 Prozent nach 2,2 Prozent im April. Das offizielle EZB-Ziel liegt bei 2,0 Prozent.

Auf der anderen Seite bremst der von US-Präsident Donald Trump entfachte weltweite Handelskrieg die Wirtschaft im Euroraum aus. Laut der Prognose der EU-Kommission vom Mai wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Euro-Zone dieses Jahr nur noch um 0,9 Prozent wachsen. Im Herbst war noch ein Zuwachs von 1,3 Prozent veranschlagt worden. Ein Lichtblick für das Wachstum könnte die geplante militärische Aufrüstung in Europa sowie das in Deutschland angeschobene massive Finanzpaket sein.