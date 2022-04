EZB-Rat im Krisenmodus: Rezessionsgefahr bei Rekord-Inflation

Preissteigerungen und die Gefahr einer Rezession sind für Verbraucher wie Unternehmen spürbar, die Corona-Pandemie legt in Teilen Chinas wieder Produktion und Handel lahm. Die Europäische Zentralbank EZB ist in einer schwierigen Lage, denn sie kann nicht gleichzeitig Gas geben und auf die Bremse treten.

Dilemma: Inflation bekämpfen oder Konjunktur stützen?

Das Dilemma könnte für den Zentralbankrat kaum größer sein. Die höchste Inflation seit Bestehen des Euros verlangt dringend nach einer Wende der Geldpolitik mit steigenden Zinsen. Denn es ist die Aufgabe der EZB, für Preisstabilität zu sorgen, so ist es in den EU-Verträgen festgeschrieben. Die Preisstabilität gilt in den Augen der Zentralbank als erreicht, wenn die Inflation nahe bei, aber unter zwei Prozent liegt.

Auf der anderen Seite möchten einige Mitglieder im EZB-Rat ihren Teil dazu beitragen, um zu verhindern, dass die europäische Wirtschaft im Umfeld des Ukraine-Kriegs in eine Rezession abrutscht. Diese Gefahr besteht vor allem wegen der großen Unsicherheit um weitere Energielieferungen aus Russland.

Rekordinflation im Euroraum macht Zinswende unvermeidbar

7,5 Prozent Inflation im Euroraum zwingen die EZB zum Handeln. Den Fahrplan dazu erläuterte Bundesbankpräsident Joachim Nagel, der auch Mitglied im EZB-Rat ist: Bis Juni will sich die Notenbank anhand neuer Daten einen Überblick über die neue Situation der Wirtschaft im Ukraine-Krieg verschaffen und dann einen Zeitplan für die Zinswende bekanntgeben. Zeitgleich sollen die restlichen Anleihekauf-Programme auslaufen, die einer Zinserhöhung noch entgegenstehen. Der Zeitpunkt wird Nagel zufolge früher sein, als vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine gedacht. Seitdem sind die seit einiger Zeit schon steigenden Preise für Energie und Nahrungsmittel noch einmal unerwartet stark gestiegen.

Risiken einer Rezession könnten ebenfalls steigen

Gleichzeitig befürchten Fachleute in den nächsten Wochen einen neuen Stresstest für die Lieferketten nach Europa. Der Corona-Lockdown in chinesischen Häfen könnte bei Herstellern und am Bau zu neuen Ausfällen führen. Solche Konjunktursorgen mögen ein Argument dafür sein, trotz relativ hoher Inflationsraten auf höhere Zinsen zu verzichten und die lockere Geldpolitik fortzusetzen, auch wenn das streng genommen dem Auftrag der EZB widerspräche.

Einige Wirtschaftsexperten vermuten auch, dass eine Zinserhöhung die Inflation nicht effektiv bekämpfen würde, weil die Preiserhöhungen weitgehend durch Teuerungen von importierten Rohstoffe ausgelöst werden, auf die die EZB nur geringen Einfluss nehmen könne.

Beobachter wünschen sich von EZB-Präsidentin Christine Lagarde bei ihrer Pressekonferenz am Donnerstag nach der Sitzung des EZB-Rats mehr Klarheit darüber, welchen Kurs sie einschlagen will.