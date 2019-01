EZB mit wachsenden Konjunktur-Risiken konfrontiert

Der Europäische Zentralbankrat hat heute seine erste Sitzung nach dem Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm im Dezember. Bei rund 2,6 Billionen Euro wurde das Volumen der Wertpapierkäufe nicht mehr ausgeweitet. Bis zur ersten Zinserhöhung müsste sich aber der Aufschwung der europäischen Wirtschaft weiter verfestigen, was derzeit nicht der Fall ist.

Immer höher türmen sich in Europa die Risiken für die Konjunktur auf. EZB-Präsident Mario Draghi hat lange schon vor den möglichen Folgen des Brexit gewarnt. So sollten europäische Banken sich auf eine mögliche Trennung vom Finanzplatz London einstellen. Dass Unternehmen mit einem harten Brexit konfrontiert sein könnten ohne Austrittsvertrag aus der EU, hätte selbst die EZB bis vor kurzem nicht für möglich gehalten. Außerdem bleibt die Unsicherheit über die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Etwas entschärft hat sich die Schuldenkrise in Italien.

Leitzinserhöhung erst im nächsten Jahr?

Wachstum und Inflation im Euroraum haben sich zum Jahreswechsel abgeschwächt, die Notenbank hat ihre Ziele noch nicht erreicht. Der Zeitpunkt für einen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ist ungünstig, weil sich der Aufschwung in vielen Euro-Ländern noch nicht verfestigt hat. Experten erwarten deshalb, dass die erste Erhöhung des Leitzinses von null Prozent erst im nächsten Jahr stattfinden könnte. So lange die Schwäche der Konjunktur anhält auch in Deutschland, ist mit einer Zinsänderung nicht zu rechnen.