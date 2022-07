EZB im Dilemma: Zinserhöhung trotz Rezessionsgefahr

Trotz steigender Inflationszahlen hat die Europäische Zentralbank EZB bisher den Leitzins unverändert bei null belassen. Geschäftsbanken können sich zu diesem Zinssatz von der EZB Geld leihen. Gerade in Deutschland wird diese Nullzins-Politik als Fehler empfunden. Mehrere Analysten und andere Experten glauben, dass die EZB schon längst etwas gegen die steigende Inflation hätte tun müssen, je früher desto besser. Denn wenn die Preisentwicklung erst einmal aus dem Ruder läuft, ist es erfahrungsgemäß für die Notenbanken umso schwieriger, sie wieder einzufangen. Das hat auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel, der seit Januar im Amt ist, immer wieder betont.

So warnte Nagel etwa in einer Rede in München gerade wieder vor einer anhaltenden Inflation und forderte geldpolitische Maßnahmen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Vereinfacht gesagt forderte er höhere Zinsen. Die zu diesem Zeitpunkt aber schon von der EZB angekündigt waren.

Richtiger Zeitpunkt?

Nach elf Jahren erhöht die Europäische Zentralbank jetzt zum ersten Mal wieder ihre Zinsen. Darauf hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde sich mehrfach festgelegt. Bei dieser Zinserhöhung wird es vermutlich nicht bleiben. Zuletzt war unter Experten von einer ganzen Serie von Zinserhöhungen die Rede. Der erste Doppelschlag solle demnach im Juli und im September erfolgen, in zwei aufeinander folgenden Sitzungen des EZB-Zentralbankrats. Der Leitzins würde so in zwei Stufen um insgesamt 0,75 Prozent steigen. Außerdem würde der negative Einlagenzins damit spätestens ab September wegfallen, der bisher minus 0,5 Prozent beträgt. Zu diesem Zinssatz können Geschäftsbanken Geld bei der EZB verwahren.

Großer oder kleiner Zinsschritt zuerst?

In Frankfurt wird nun darüber spekuliert, ob die EZB wegen der dramatisch hohen Inflation von mehr als acht Prozent im Euroraum nun schon im Juli einen größeren Schritt vorzieht, und dann im September einen kleineren oder vielleicht auch größeren dranhängt - und damit den ursprünglichen Fahrplan ändern könnte.

Klar scheint aber: Es wird zumindest ein kleiner Zinsschritt von plus 0,25 Prozent werden - wenn nicht sogar ein großer von 0,5 Prozent. Mit ihm würden die negativen Einlagezinsen bei der EZB sofort wegfallen. Ohnehin sind bis zum Jahresende weitere Schritte geplant, die in der Summe dann 1,5 Prozent oder sogar noch mehr betragen können. Damit will die EZB die Inflation im Euroraum eindämmen.

Ungünstiger Zeitpunkt: Drohende Rezession

Auf der anderen Seite droht der europäischen Wirtschaft im Fall eines russischen Gaslieferstopps eine Rezession - und diese würde durch höhere Zinsen noch verschärft. Ein Vorwurf an die EZB lautet: Warum hat sie so lange gewartet und nicht schon viel früher reagiert auf den starken Preisanstieg? Um das besser zu verstehen, muss man die Vorgeschichte kennen und die Position der EZB in den vergangenen Jahren – bis zum Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine.

Wie es zur aktuellen Zuspitzung kam: Falsche Annahmen

Bis zum Ukraine-Krieg war die Lage für die EZB eher unklar. Aus ihrer Sicht bestand immer noch die Hoffnung, dass die Folgen der Corona-Pandemie, die im Jahr 2020 noch zu fallenden und nicht zu steigenden Verbraucherpreisen führte, bald überstanden sind. Außerdem nahmen die meisten Experten an, dass China, das die Pandemie anfangs gut im Griff hatte, die Lieferketten nicht für längere Zeit unterbrechen würde und bald zur Normalität zurückkehrt.

Pandemie hält an - Lieferketten bleiben gestört

Das Gegenteil war der Fall, die Globalisierung mit den weltweiten Handelsbeziehungen ist seit Corona nicht wieder richtig in Gang gekommen. Viele Produkte, über die vorher niemand nachdachte, wurden zur heißbegehrten Mangelware. Das trieb die Preise in die Höhe. Außerdem explodierten im zweiten Corona-Jahr die Energie- und Rohstoffpreise. Das spürten bald auch die Verbraucher. Doch wieder blieb die EZB gelassen und hoffte, dass der Sturm sich schnell legen wird und die alte Normalität zurückkehrt.

Vorgeschichte: Finanzkrise und Euro-Krise

Diese "Normalität" bestand viele Jahre darin, dass die Inflation sehr niedrig war. Zeitweise wurde sogar schon eine Deflation mit fallenden Preisen für möglich gehalten. Außerdem gab es eine schlechte Erinnerung an 2008, als die EZB zu früh und zu stark reagiert hatte. Nach der Finanzkrise setzte sie zu schnell ihren Leitzins nach oben - bis auf 4,25 Prozent. Sie bremste damit den Aufschwung im Euroraum und schoss übers Ziel hinaus. Diesen Fehler wollte die Notenbank nicht noch einmal machen. Die hohen Zinsen hatten Kredite und Investitionen damals unnötig verteuert und das Wachstum gebremst. Die US-Notenbank Fed machte damals vor, wie man erfolgreicher mit der Finanzkrise umging. Dann kam die Euroschuldenkrise. EZB-Präsident Mario Draghi begann 2011 mit Zinssenkungen bis auf null Prozent und später auch mit Anleihekäufen. Beides führte nicht zu einer nennenswerten Inflation, die für viele nur noch ein Gespenst der Vergangenheit war.

Aber spätestens seit dem Ukraine-Krieg, der auch eine wirtschaftliche Auseinandersetzung mit Russland ist, sieht jeder, dass es anders ist. Die Inflation wird lange bleiben, weil der Streit mit Russland von grundsätzlicher Art ist und von einem Streit der USA mit China begleitet wird. Es geht um die wirtschaftliche Vormachtstellung auf der Welt. Neue politische Blöcke beginnen sich zu formen und viele Länder bauen Handelsschranken auf. Ein Großteil der Preise wird daher aller Voraussicht nach hoch bleiben.

Höchste Zeit zum Handeln

Letztlich ist es Putin, der die EZB nun zum Handeln zwingt. Es ist also höchste Zeit für Zinserhöhungen durch die EZB. Das Ziel dabei ist, dass sich die aktuelle Inflation nicht verfestigt, weil sie sonst später mit noch höheren Zinsen umso hartnäckiger bekämpft werden müsste.