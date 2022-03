EZB belässt Leitzins auf historisch niedrigem Niveau

Sparer in Europa haben es nicht leicht: Niedrige Zinsen und schnell steigende Preise machen ihnen momentan das Leben schwer. Wer auf eine baldige Zinserhöhung wie etwa in den USA gehofft hat, der wurde heute aber enttäuscht, denn der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat in seiner Sitzung beschlossen, den Leitzins im Euroraum zunächst weiter auf dem Rekordtief von null Prozent zu halten.

Euro-Leitzins bleibt bei null Prozent

Auch die beiden weiteren wichtigen Zinssätze will die Zentralbank unverändert lassen. Der Einlagenzins für Banken beträgt somit weiterhin minus 0,5 Prozent. Bei kurzfristigen Kapitalspritzen und sogenannten Übernachtkrediten werden wie bisher 0,25 Prozent Zinsen fällig.

Eigentlich galt nach der EZB-Sitzung im Februar eine Ankündigung zu möglichen Leitzinserhöhungen noch in diesem Jahr zumindest als möglich. Der Krieg in der Ukraine lässt die EZB aber nun offenkundig vorsichtiger werden. So signalisierte die Zentralbank in einer Mitteilung, dass sie sich mit möglichen Zinserhöhungen mehr Zeit lassen wolle. Zwar seien die Risiken im Zusammenhang mit der Pandemie zurückgegangen. Aber der Krieg in der Ukraine werde einen stärkeren Einfluss auf die Stimmung in der Wirtschaft haben und könne die Angebotsengpässe erneut verschärfen, so EZB-Chefin Christine Lagarde.

Inflationserwartung nun über fünf Prozent

Nach oben ging es heute hingegen bei der Inflationserwartung der Währungshüter. Die Prognose sei angesichts der hohen Energiepreise "erheblich" angehoben worden, sagte Lagarde nach der Zinssitzung. Die Notenbank rechnet nun für 2022 mit einer Inflationsrate von 5,1 Prozent. Zuvor war die EZB von einer Teuerung von 3,2 Prozent in diesem Jahr ausgegangen.

Zugleich versicherten die EZB und ihre Präsidentin Lagarde, "alles Notwendige" zu tun, um Preis- und Finanzstabilität zu gewährleisten. Damit nahm sie auch erneut Bezug auf den Ukraine-Krieg. Die russische Invasion sei ein "Wendepunkt für Europa" und schaffe ein unsicheres Umfeld mit dem Risiko, dass auch Finanzmärkte der Eurozone hineingezogen werden könnten. Der EZB-Rat werde die vom Westen beschlossenen Sanktionen umsetzen. Den Menschen in der Ukraine sprach die Zentralbank ihre Solidarität aus.

EZB geht von schwächerer Konjunktur aus

Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung der Notenbanker in Frankfurt auch erhebliche Folgen für die Konjunktur in der Eurozone haben. Beim Wirtschaftsausblick senkte die EZB ihre Prognose auf 3,7 Prozent Wachstum, nachdem sie zuvor noch von 4,2 Prozent ausgegangen war. Für das kommende Jahr korrigierte die Zentralbank den Ausblick ebenfalls leicht nach unten. Der Angriff Russlands werde nicht nur negative Folgen für die Wirtschaft der Eurozone haben, sondern habe auch die Unsicherheit "erheblich erhöht", erklärte Lagarde.

Anleihekäufe sollen früher als geplant zurückgefahren werden

Wann nun mit einer Zinswende in Europa zu rechnen ist, das lässt EZB-Präsidentin Christine Lagarde noch offen. Diese könnte "einige Zeit" nach dem Auslaufen der Anleihenkäufe im dritten Quartal erfolgen, sagte sie nach der EZB-Zinssitzung. Das könne eine Woche oder auch einige Monate danach bedeuten. Lagarde räumte zugleich ein, dass es unterschiedliche Ansichten im EZB-Rat gegeben habe. "Wir haben sehr intensive Gespräche über die aktuelle Wirtschaftslage geführt, über die Aussichten, über die Ungewissheit", sagte sie.

Angesichts rasant steigender Preise ebnete die EZB zwei Wochen nach Ausbruch des Ukraine-Krieges zumindest schon einmal den Weg dafür. Sie signalisierte, ihre milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren und im dritten Quartal ganz auslaufen zu lassen. Die monatlichen Anleihenkäufe im Rahmen des APP-Programms will die EZB im April zunächst auf 40 Milliarden Euro verdoppeln. Im Mai will die Zentralbank 30 Milliarden Euro investieren, im Juni dann noch 20 Milliarden Euro. Im dritten Quartal könnten die Käufe frischer Wertpapiere dann schlussendlich ganz beendet werden.

Das gilt als Voraussetzung für eine Abkehr von der Nullzinspolitik. Das Ende der Käufe steht allerdings unter der Bedingung, dass sich die Inflation auf mittlere Sicht auch nach dem Auslaufen der Anleihenkäufe wie von den Euro-Hütern erwartet entwickelt. Ursprünglich wollte die EZB das APP-Kaufvolumen erst ab Oktober 2022 wieder auf 20 Milliarden Euro verringern.