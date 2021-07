EZB bleibt bei ultralockerer Geldpolitik

Anleihekäufe werden ausgeweitet

Wie erwartet führt die neue EZB-Strategie zu einer Fortsetzung aller Stützungsmaßnahmen. Zur Bekämpfung der Corona-Krise werden die Käufe von Staatsanleihen und Unternehmenspapiere sogar ausgeweitet.

Inflation im Euroraum 2023 nur bei 1,4 Prozent erwartet

Bei der Inflation rechnet die Notenbank selbst 2023 nur mit 1,4 Prozent im Euroraum. Für EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist das zu wenig, so dass bei der Preisentwicklung immer noch Luft nach oben sei. In erster Linie gehe es darum, in der Corona-Pandemie einen Rückgang der Preise und einen Rückschlag der Konjunktur zu verhindern.

Dafür seien weiterhin günstige Finanzierungsbedingungen für Wirtschaft und Verbraucher notwendig. An den niedrigen Zinsen werde daher nichts geändert, so lange die Pandemie andauere. Auf einen Zeitraum wollte sich Lagarde dabei nicht festlegen.

Finanzmärkte reagieren positiv

Die neue Strategie erlaubt der EZB auch dann das Wirtschaftswachstum weiter zu fördern, wenn die Inflationsrate zeitweise die zwei Prozent überschreitet. Vor allem in Deutschland ist das derzeit schon der Fall. An den Finanzmärkten wurden die Aussagen von Lagarde positiv aufgenommen.