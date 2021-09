EZB: Beginnt der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik?

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Analysiert man die Aussagen einiger Ratsmitglieder der EZB im Vorfeld der heutigen Sitzung, dann sieht es ganz danach aus, als ob die Notenbank einen vorsichtigen Einstieg in den Ausstieg plant.

Wichtigster Hinweis ist die Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass jetzt aus ihrer Sicht eher chirurgisch genaue Maßnahmen erforderlich seien und nicht mehr länger massive Unterstützungsmaßnahmen.

Weniger Anleihenkäufe?

Alle, die jetzt auf steigende Zinsen hoffen, müssen allerdings vertröstet werden. Denn ein vorsichtiger Ausstieg beginnt beim aktuellen Aufkaufprogramm von Anleihen, das in der Coronakrise beschlossen wurde. Viele Volkswirte rechnen damit, dass dieses Notfall-Programm leicht zurückgefahren wird, also weniger Anleihen gekauft werden als bisher. Statt 80 Milliarden Euro pro Monat dafür nur noch 70 Milliarden ausgegeben werden.

Zinsanstieg noch nicht in Sicht

Die Notenbank muss so vorsichtig vorgehen, denn starke Veränderungen in der Geldpolitik können große Verwerfungen an den Finanzmärkten auslösen. Bis die Zinsen wieder steigen, wird es also noch eine ganze Weile dauern.