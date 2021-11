Exporte und Einzelhandel weiter stark von Engpässen belastet

Im September wurden 0,7 Prozent weniger Waren Made in Germany ausgeführt als im Vormonat. Das Statistische Bundesamt stellte zudem fest, dass die Exporte damit niedriger ausfielen als vor der Corona-Krise.

Volle Auftragsbücher – Geringere Produktion

Der inzwischen chronische Materialmangel in der Corona-Pandemie hat im September die Industrie erneut eingeschränkt. Trotz voller Auftragsbücher konnten viele Unternehmen nicht wie gewohnt produzieren, vor allem in der Automobilindustrie. Der Exportrückgang fiel schlimmer aus als erwartet.

Einzelhändler rechnen mit anhaltenden Lieferproblemen

Das Münchener ifo-Institut hat Händler befragt, ob sie bei den Importen unter ähnlichen Problemen leiden wie die Industrie, nämlich Lieferengpässen bei vielen Produkten. Viele Einzelhändler sehen dem ifo zufolge ihr Weihnachtsgeschäft, das traditionell im November startet, bereits eingeschränkt.

"Die Produktauswahl wird zu Weihnachten und lange danach eingeschränkt sein. Die Logistik ist aus dem Takt." Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo-Umfragen

Das erwartet auch der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth. Die meisten Händler hätten sich allerdings bereits weit im Voraus für den Jahresendspurt gerüstet und entsprechend Ware auf Lager. Bei einzelnen Produkten könne es trotzdem zu Engpässen kommen. Leere Regale werde es aber nicht geben, die Weihnachtsgeschenke seien sicher, versichert Genth.

Kunden brauchen Geduld

Der Handelsverband befürchtet, dass die Logistikprobleme sich vermutlich so richtig erst im neuen Jahr bemerkbar machen. Dann sei das Gros der Waren im Einzelhandel zu Weihnachten abverkauft. Denn die Probleme in der Produktion und der Containerschifffahrt würden sich nicht über Nacht lösen lassen, so Genth.

Viele Einzelhändler fürchten, dass die Lieferprobleme sogar bis weit in den Sommer 2022 andauern werden. Die Fahrradhändler sind hier am pessimistischsten, wie die Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zeigt. Sie rechnen damit, dass die Engpässe 18 Monate anhalten werden. Fast 90 Prozent haben hier Probleme, an Produkte zu kommen. Vor ähnlichen Herausforderungen stehen die Branchen Unterhaltungselektronik, Baumärkte, Kfz-Handel, Spielwaren, Computer und elektrische Haushaltsgeräte. Weniger Probleme hat dagegen offenbar die Lebensmittelbranche: 18,4 Prozent der befragten Händler berichten hier von Engpässen.

Preiserhöhungen befürchtet

Für die Verbraucher noch entscheidender ist, dass mehr als 60 Prozent aller Händler einschließlich Autohäusern in den nächsten drei Monaten deshalb die Preise erhöhen wollen. Ihre Angebote dürften sich nach dem Jahreswechsel weiter verteuern. Etwa ein Drittel der aktuell hohen Inflation wird auf die Energiepreise zurückgeführt, ein weiteres Drittel betrifft in Deutschland die Rückkehr zur alten Mehrwertsteuer. Der Rest geht auf solche Preiserhöhungen zurück, wie der Handel sie dem ifo zufolge für 2022 weiter plant.