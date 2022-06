Exporte steigen im April - Industrie bleibt jedoch vorsichtig

Die deutschen Exporte haben sich wieder erholt. Trotz der wirtschaftlichen Probleme nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine sind die Ausfuhren im April gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat um 4,4 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr, als die Corona-Welle die Wirtschaft belastete, stiegen die Ausfuhren sogar um 12,9 Prozent. Das meldet das statistische Bundesamt.

USA-Geschäfte laufen besser

Insgesamt wurden im April Waren im Wert von rund 126 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. "Made in Germany" ging vor allem in die USA. Hier ist ein Plus von 7,7 Prozent zu verzeichnen. Aber auch mit den Euro-Ländern laufen die Geschäfte gut: Plus 5,9 Prozent.

Die Exporte nach China gingen um 4,5 Prozent zurück, weil die Volksrepublik mit rigiden Maßnahmen gegen eine neue Corona-Welle kämpft. Das behindert den Handel weltweit. Die Ausfuhren nach Russland brachen erneut um zehn Prozent ein, nachdem sie wegen der Sanktionen bereits im März um 60 Prozent gesunken waren.

Experten messen vorsichtigen Aufwärtstrend

Wirtschaftsexperten zeigten sich überrascht. Nach einer Befragung durch die Nachrichtenagentur Reuters rechneten Ökonomen lediglich mit einem Anstieg von 1,5 Prozent im Export, nach einem saison- und kalenderbereinigten Rückgang im März um drei Prozent.

Laut einer Umfrage des ifo Instituts hat sich die Stimmung unter den deutschen Exporteuren aufgehellt. Die Industrie bleibe jedoch vorsichtig, sagt ifo-Chef Clemens Fuest. Denn Logistikprobleme seien weiter eine große Belastung für die Dynamik der Ausfuhren.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hingegen rechnet dieses Jahr mit einer Stagnation beim Export.

Auch Importe holen auf

Bei den Importen war im April ein Plus von 3,1 Prozent verglichen zum Vormonat zu verzeichnen - im Vergleich zum Vorjahr 28,1 Prozent. Insgesamt wurden Waren in Höhe von fast 123 Milliarden Euro importiert. Damit wurden drei Milliarden Euro weniger importiert als exportiert. Vor allem die Importe aus Russland sanken im April deutlich - um 16,4 Prozent. Von dort kommt vor allem Erdöl und Erdgas. Die meisten Einfuhren stammen aus China.