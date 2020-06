Exporte sinken im April um fast ein Drittel gegenüber Vorjahr

Um fast ein Drittel hat die Corona-Krise die deutschen Exporte im April gegenüber dem Vorjahr einbrechen lassen - gegenüber dem Vormonat März waren es minus 24 Prozent. Es wurden nur noch Waren im Wert von 75,7 Milliarden Euro ausgeführt. Damit hat sich die Lage gegenüber dem Beginn der Pandemie im März weiter zugespitzt.

Dennoch bislang kein Leistungsbilanzdefizit

Auch die Importe brachen ein angesichts der zum Teil geschlossenen Grenzen und blockierten Lieferketten in der Pandemie, wenn auch nicht so stark wie die Exporte. In der Handelsbilanz zwischen Aus- und Einfuhren wurde noch ein kleiner Überschuss erwirtschaftet. Auch in der Krise kam es nicht zum Defizit in der deutschen Leistungsbilanz, was die wirtschaftliche Stärke gegenüber anderen Ländern zeigt.

Industrie befürchtet starkes Jahresminus

Die hohe Abhängigkeit vom Erfolg im Ausland macht die deutsche Industrie aber stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig. So rechnet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im gesamten Jahr bereits mit einem Rückgang der Exporte um 15 Prozent. Auch das wären so schlechte Zahlen, wie man sie in keiner Statistik seit 1950 bisher hatte.