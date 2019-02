Exporte der Autoindustrie im zweiten Halbjahr 2018 eingebrochen

Der Handelsstreit zwischen den USA und China und die schwächere Autokonjunktur treffen die Branche hart. Weltweit sind die Ausfuhren der deutschen Autoindustrie im vergangenen Jahr erstmals seit 2013 gesunken. Die Exporte von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen sind 2018 um 2,3 Prozent auf knapp 230 Milliarden Euro geschrumpft, heißt es in der Studie der Unternehmensberatung EY. Während die Ausfuhren im ersten Halbjahr noch leicht zulegten, verringerten sie sich in der zweiten Jahreshälfte um knapp sieben Prozent.

Autoindustrie: Einbruch der Exporte nach Großbritannien

Der drohende Brexit macht sich in der Automobilindustrie bereits bemerkbar. Auf dem stärksten europäischen Exportmarkt Großbritannien brach die Zulieferung der deutschen Autoindustrie um zehn Prozent ein. In die Türkei wurde sogar 25 Prozent weniger exportiert. Am wichtigsten Markt USA verkauften die deutschen Autohersteller und Zulieferer fünf Prozent weniger als im Vorjahr.

Autoindustrie vor turbulentem Jahr

Trotz der Einbußen im Exportgeschäft ist die Zahl der Beschäftigten um 1,7 Prozent gestiegen. Mit rund 834 000 ist sie auf einem neuen Höchststand. Auch 2019 dürfte laut EY ein schwieriges Jahr für die deutsche Automobilindustrie werden. US-Sonderzölle oder der Fall eines ungeordneten Brexit würden zu erheblichen Einbußen in Deutschland führen.