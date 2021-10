Exportboom vorerst beendet

15 Monate in Folge ging es mit den deutschen Exporten immer weiter aufwärts, doch dieser Trend ist nun gebrochen. Das Statistische Bundesamt meldete für August 1,2 Prozent weniger Ausfuhren als im Vormonat. Allerdings lagen die Exporte immer noch über dem Vorkrisenniveau von Februar 2020. "Dies ist angesichts des nach wie vor schwierigen Umfelds besonders bemerkenswert", sagt der neue Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Dirk Jandura.

Der Grund für den Exportrückgang sind Probleme mit den Lieferketten und der Mangel an Computerchips oder anderen Vorprodukten. Das ist auch an den deutschen Unternehmen nicht spurlos vorbeigegangen. Die deutsche Industrie musste ihre Produktion zuletzt trotz voller Auftragsbücher stark drosseln. "Steigende Frachtpreise und ein Mangel an Containern erschweren das internationale Geschäft und lassen die Preise für alle Marktakteure in die Höhe steigen", beschreibt Jandura die aktuelle Lage. Zugleich mache den Unternehmen die Rohstoffknappheit zu schaffen.

Chipmangel in der Autoindustrie

Vor allem die Automobilhersteller sind davon betroffen, die fast ein Drittel weniger Fahrzeuge fertigstellen, weil sie auf Computerchips warten müssen. Der Materialmangel trifft aber auch andere Exportbranchen wie den Maschinenbau. Staus an Häfen und fehlende Containerkapazitäten behindern die Exporte zudem.

Die Chemie- und Pharmaindustrie profitiert dagegen weiterhin von dem erwarteten Aufschwung der Weltwirtschaft nach der Corona-Pandemie und steuert auf ein Rekordjahr zu. So gut könnte es auch in anderen Branchen laufen, wenn der Welthandel wieder störungsfrei wäre und die Lieferketten wie vor Corona reibungslos funktionierten.

BDI rechnet mit "schwierigem Herbst"

Der Industrieverband BDI rechnet insgesamt mit einem schwierigen Herbst für die deutsche Wirtschaft. "Probleme in globalen Lieferketten, hohe Logistikkosten und ungeklärte Handelsstreitigkeiten verdunkeln den Konjunkturhimmel und haben in der Folge massive Auswirkungen auf die Exporte", sagt Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI).

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Lichtensteiner VP Bank, malt die Zukunft weniger düster. Er geht davon aus, dass die Weltwirtschaft auf Erholungskurs bleibt und die deutsche Exportwirtschaft davon profitieren wird. "Allein die aufgrund des Materialmangels liegengebliebenen Aufträge sprechen für ein kräftiges Anziehen der Exporte – zumindest mittelfristig." Das Exportwachstum werde sich aber erst einstellen, wenn der Materialfluss wieder laufe.

Importe legen kräftig zu

Anders als die Exporte, die nur noch leicht über dem Niveau von vor der Pandemie liegen, haben die Importe erneut kräftig zugelegt. Das liegt aber nicht daran, dass die Binnenwirtschaft boomte und der Konsum zulegte. Die höheren Einfuhren sind vielmehr auf einen starken Anstieg der Energiepreise zurück zu führen, die das Wachstum belasten. Mit der teuren Energie ist auch die Inflation für viele ein Thema geworden.