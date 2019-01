Export schwächelt im November

Die Importe dagegen stiegen Ende November um 3,6 Prozent auf 95,7 Milliarden Euro, sie stehen für eine starke Binnen-Nachfrage und den Aufschwung in Deutschland. Gegenüber dem starken Oktober allerdings sanken Ausfuhren und Einfuhren.

Autoindustrie mit Produktionsproblemen

Der November war erneut ein schwacher Monat für die deutsche Wirtschaft. Produktionsprobleme in der Autoindustrie führten zu niedrigeren Ein- und Ausfuhren. Auch in anderen Branchen wurde weniger hergestellt als im Oktober. Zugleich hat der weitere Verfall des Ölpreises die Einfuhrpreise für Energie gedrückt, so dass der Wert der Importe insgesamt stark zurückging um 1,6 Prozent in vier Wochen. Bei den Exporten war das Minus mit 0,4 Prozent nicht so dramatisch. Unterm Strich ergab sich deshalb für den November trotz der niedrigeren Ausfuhren ein höherer Überschuss von mehr als 20 Milliarden Euro in der Außenhandelsbilanz.

Export als Wachstumsmotor

Der Export hat damit erneut einen wichtigen Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet. Das ist in den meisten EU-Ländern wie etwa Frankreich nicht mehr der Fall. Angesichts internationaler Handelskonflikte und des Brexits halten Experten eine weitere Abschwächung der Exporte für möglich. Im Inland soll der Aufschwung vorerst weitergehen mit Rekordbeschäftigung, einem starken Konsum und einer boomenden Bauwirtschaft. In den ersten elf Monaten 2018 stiegen die Ausfuhren um 3,7 Prozent auf 1221,7 Milliarden Euro. Trotz der Delle im November scheint damit eine neue Bestmarke in Sicht. Im gesamten Jahr 2017 war Waren im Rekordwert von 1279,0 Milliarden Euro exportiert worden.

Erwartungen zurückhaltend

Insgesamt werden die Aussichten für 2019 zurückhaltend eingeschätzt. So rechnet der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Eric Schweitzer zwar mit 500 000 zusätzlichen Stellen, allerdings würde der Zuwachs nicht mehr ganz so hoch ausfallen wie in den Vorjahren. Für 2018 rechnet der DIHK mit einem Stellenplus von 580 000, 2017 waren es 630 000 neue Stellen. Das Weltwirtschaftsklima kühle sich nach Ansicht des Wirtschaftsverbandes ab.

"Die Sorgen der Unternehmen werden größer. Die akute Gefahr einer Rezession sehen wir nicht, die Luft wird aber dünner. Ich glaube, wir hatten selten wirtschaftlich so viel Unsicherheit wie zurzeit: Brexit, Handelsstreitigkeiten, instabile Lage in Italien oder der Türkei, Konflikte im Nahen Osten, drohende Autozölle der USA." Eric Schweitzer, Präsident Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Führende Forschungsinstitute hatten ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2019 zuletzt deutlich heruntergeschraubt. Die Gefahr einer Rezession sehen sie aber nicht.