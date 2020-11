Export-Schlager: Zwei von drei Lebkuchen kommen aus Bayern

Weihnachtszeit ist Naschzeit. In Deutschland gehören da vor allem Lebkuchen dazu. Und die kommen größtenteils aus Bayern, wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt. Demnach stammen rund zwei Drittel aller in Deutschland produzierten Lebkuchen aus dem Freistaat.

Knapp 60.000 Tonnen Lebkuchen in Bayern

Laut Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken zählen zu Lebkuchen auch Honigkuchen und ähnliche Backwaren. Im vergangenen Jahr wurden davon 59.452 Tonnen in Bayern hergestellt, gut sieben Prozent mehr als noch 2018.

Lebkuchen ist bayerische Dauerbackware Nummer 1

Damit ist der Lebkuchen die mit Abstand am meisten produzierte Dauerbackware im Freistaat, heißt es vom Landesamt für Statistik. Die Zahlen stammen von Unternehmen, die 20 oder mehr Angestellte haben. Im Jahr 2019 waren das 18 bayerische Betriebe.