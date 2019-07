Export: Firmen blicken pessimistisch in die Zukunft

Die Unternehmen haben es im Ausland immer schwerer. Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag rechnen nur noch 24 Prozent der weltweit aktiven deutschen Firmen mit einer Verbesserung der Konjunktur vor Ort – 27 Prozent erwarten dagegen eine Verschlechterung. Der sogenannte Erwartungssaldo aus Besser- und Schlechter-Bewertungen erreichte damit erstmals seit Beginn der DIHK-Befragung einen negativen Wert.

DIHK: Das Umfeld wird rauer

Zu den Top 5 der Risiken zählen die Unternehmen erstmals Handelsbarrieren. Viele kritisieren auch, dass einheimische Unternehmen bevorzugt würden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter 4.500 Firmen. Noch schlügen sich die Konzerne recht passabel, sagt der DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier, doch das Umfeld werde rauer.

Unternehmen befürchten neue Handelsbarrieren

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit hat bereits zu höheren Zöllen auf europäische und chinesische Exporte geführt. Laut DIHK werden zudem neue Handelsbarrieren in Südkorea, Indonesien, Saudi-Arabien und Russland befürchtet.

Prognose für Export-Wachstum gesenkt

Freihandelsabkommen der EU seien für die hiesige Wirtschaft die richtige Antwort, so Treier. Er verwies unter anderem auf die gerade verkündeten Vereinbarungen mit Vietnam und mehreren südamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien. Der DIHK senkte seine Prognose für das Wachstum des deutschen Exports in diesem Jahr auf nur noch ein Prozent. Im Herbst 2018 hatte der DIHK noch ein Plus von 2,5 Prozent beim deutschen Export für 2019 vorausgesagt.