Expertin: Bei Gasverzicht müssen Unternehmen abgeschaltet werden

Die Lücke, die durch den Wegfall von russischem Erdgas entstehe, lasse sich nicht komplett schließen. Zu dieser Einschätzung kommt die Wirtschaftswissenschaftlerin Karen Pittel vom Münchner Ifo-Institut. "Die Frage ist, ob man das durchhält. Wenn man es nicht durchhält, macht man sich noch erpressbarer", sagte sie im Interview mit BR24.

Verzicht auf russisches Erdgas: Privathaushalte erstmal sicher

Im Falle eines Verzichts aus russisches Gas würden die Privathaushalte erstmal weiter versorgt. Einige Unternehmen müssten aber "abgeschaltet werden". Es seien bereits "Diskussionen im Gange, welche Industrien systemrelevant sind und welche nicht".

Auf die Frage zum Zeithorizont, in dem Deutschland russisches Gas Schritt für Schritt ersetzen könnte, wollte sich Pittel nicht festlegen. Die Bauzeit für ein Flüssiggas-Terminal zur Anlandung von LNG-Tankschiffen betrage etwa drei bis dreieinhalb Jahre.

Die gesamte Europäische Union könne nach ihrer Einschätzung in etwa 15 bis 20 Jahren fast komplett unabhängig von fossilen Energieträgern sein, also ohne die Notwendigkeit, Öl, Gas oder Kohle aus Übersee zu importieren.

Habeck zu Gas-Einkaufstour bei den Scheichs

Um unabhängig von Russland in der Energieversorgung zu werden, ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Samstag zu einer Gas-Einkaufsreise nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate aufgebrochen. Habeck war deswegen auch bereits in Norwegen. In den Emiraten soll das Thema grüner Wasserstoff im Vordergrund stehen.