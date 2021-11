Experten: Viele High Protein-Produkte sind überflüssig

Für sogenannte Sportlernahrung wie Riegel, Pulver oder Pillen geben die Deutschen im Jahr laut dem Marktforschungsunternehmen Euromonitor mehr als 250 Millionen Euro aus. Kein Wunder also, dass die Lebensmittelindustrie auf diesen Zug aufgesprungen ist.

Immer mehr Produkte als Eiweißquelle ausgezeichnet

Quark oder Hülsenfrüchte enthalten von Natur aus viele Eiweiße, andere Lebensmittel werden mit extra hergestellten Eiweißen angereichert, so wie zum Beispiel bestimmte Brotsorten. So gibt es sogenanntes Eiweißbrot mit mindestens 22 Prozent Proteinen. Von dem Brot bekommt man allerdings nicht automatisch Muskeln.

Es kommt auf den Verbrauch an

Denn das Eiweiß, das der Körper zu viel aufnimmt, wird laut Ernährungsexperten einfach wieder ausgeschieden. Das heißt: Nicht das Eiweiß macht die Muskeln, sondern: Wer viel Eiweiß verbraucht, zum Beispiel, weil er oder sie extrem viel Sport macht, der hat auch einen erhöhten Bedarf. Außerdem ist Eiweiß ja nicht gleich Eiweiß.

Ansprechende Verpackung soll Kunden locken

Die High Protein-Produkte sind nicht nur oft teurer als vermeintlich proteinärmere, sondern auch sehr modern und ansprechend verpackt. Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung weist darauf hin, dass diese Produkte mindestens zwanzig Prozent des Energiegehalts aus Proteinen beinhalten müssen. Als Beispiel nennt sie Puddings, die 80 Kalorien und zehn Gramm Protein enthalten. Da liege der Kalorienanteil bei 50 Prozent – und das sei schon eine ganze Menge.

Andere Nährstoffe werden womöglich verdrängt

Viele Proteine bedeuten nicht automatisch wenig Zucker. Und da liegt schon das nächste Problem, erklärt Gahl. Wenn dadurch Lebensmittel wie Gemüse, Obst oder auch andere natürlicherweise proteinreiche Lebensmittel verdrängt werden, könne das auch langfristig kritisch für die Zufuhr von anderen Nährstoffen werden. So seien zum Beispiel Ballaststoffe in proteinreichen Hülsenfrüchte enthalten. Gahl rät also nicht wirklich von diesen Proteinprodukten ab, sie sagt aber auch, dass sie keinen echten Mehrwert haben.