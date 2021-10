Experten fordern "eID" - Eine sichere digitale Identität

Hunderte von Namen, Adressen und Bankdaten aus München, Rosenheim, Bad Wörishofen, Gröbenzell und Fürstenfeldbruck wurden nach Recherchen von BR24 im Dark Web gerade wieder einmal zum Verkauf angeboten. Nicht nur Namen und Adressen sind fein säuberlich aufgelistet, sondern auch die IBANs der jeweiligen Banken oder Sparkassen der betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Wieder einmal wird deutlich: Für Cyberkriminelle ist das ein Milliardengeschäft. Unsere Identität im Netz ist nicht sicher.

Und jeder von uns hat meist mehrere digitale Identitäten, oft zu viele. Fast für jede Aktivität im Netz nutzen wir verschiedene E-Mail-Adressen, Namen und Passwörter, oft sind diese digitalen Identitäten schlecht geschützt. Eine sichere mobile Authentifizierung ist damit nicht immer möglich. Das ist ein Sicherheitsproblem.

Besser nur eine, sichere eID im Netz

Auf der Tagung "Digitale und sichere Identitäten" in München haben Cyber-Sicherheitsexperten aus Wirtschaft und Staat dazu heute Lösungsansätze diskutiert. Eingeladen dazu hat die Allianz für Cybersicherheit, Europas größtes Netzwerk für Firmen und Behörden. Identitäten sind zunehmend nicht mehr nur in der analogen Welt, etwa bei Behördengängen oder beim Beantragen eines Bankkredits, sondern zunehmend auch in der digitalen Welt notwendig.

"Was wir klären müssen, in dieser zunehmend digitalisierten Welt eine vertrauenswürdige elektronische Identität als unverzichtbaren Grundbaustein der digitalen Welt zu verstehen." Arne Schönbohm, Präsident Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

Auf nationaler und auch auf EU-Ebene wird an einer sogenannten eID bereits gearbeitet. Eine Entwicklung, die auch für den eHealth-Bereich von großer Wichtigkeit ist.

Doch nicht nur Menschen, auch Maschinen benötigen eine digitale Identität. Da ist zum einen die sogenannte "Mensch–Maschine-Kommunikation", zum anderen aber auch die "Maschine–Maschine- Kommunikation", wie zum Beispiel beim autonomen Fahren. Das funktioniert nur, wenn die richtigen Maschinen Informationen austauschen. Auch hier gäbe es Entwicklungsbedarf, so Arne Schönbohm.

Langwierige Entwicklung von eIDs behindert Digitalisierungsprozess

Doch bis Bürger eIDs überall nutzen können, ob für Behördengänge, zur Geldüberweisung oder beim Online-Einkauf, wird es noch drei bis vier Jahre dauern. Und auch die eIDs für Maschinen sind noch lange nicht ausgereift. Die digitale Identität jedoch sei die Eintrittskarte in die digitale Welt, man müsse hier auf schnelle Entwicklung setzen, fordert Ralf Wintergerst von der Allianz für Cybersicherheit. Sonst drohe Deutschland zur digitalen Kolonie zu werden.

"Eine sichere digitale Identität ist heute der größte Hemmschuh für die Digitalisierung insbesondere in Deutschland." Ralf Wintergerst, Allianz für Cybersicherheit

Schutz digitaler Identitäten ist Schutzschild vor Cyberangriffen

Auch um Cyberangriffe abzuwehren, sind eIDs unverzichtbar. Das betonte der Münchner US-Generalkonsul Timothy Liston. Der Schutz digitaler Identitäten sei ein ganz wesentlicher Aspekt der US-Sicherheitspolitik. Das Weiße Haus habe das deutlich gemacht.

"Jüngste aufsehenerregende Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit zeigen, dass sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen zunehmend mit ausgeklügelten, bösartigen Cyberaktivitäten konfrontiert sind." Timothy Liston, US-Generalkonsul

Die neue Regierung sollte die Entwicklung von eIDs ganz oben auf die Agenda setzen, im Interesse der Wirtschaft, zum Schutz der Bürgerdaten und der Landessicherheit.