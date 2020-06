Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen

Die Staatsanwaltschaft München 1 hat bereits gestern früh einen Haftbefehl gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden von Wirecard beantragt. Markus Braun hat sich daraufhin noch gestern Abend bei der Staatsanwaltschaft gestellt. Er soll heute noch im Laufe des Tages der Ermittlungsrichterin vorgeführt werden, die darüber entscheidet, ob Braun in Untersuchungshaft muss.

Braun manipulierte möglicherweise Bilanz und Umsätze bei Wirecard

Weiter heißt es in der Mitteilung, ihm werde zur Last gelegt, möglicherweise auch zusammen mit anderen Tätern, die Bilanzsumme und auch die Umsätze des Zahlungsabwicklers durch vorgetäuschte Einnahmen aufgebläht zu haben, über die umstrittenen Drittpartnergeschäfte. Im Mittelpunkt stehen dabei angebliche Bankguthaben auf philippinischen Treuhandkonten.

Milliarden auf Treuhandkonten gab es vermutlich gar nicht

In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte der Vorstand erklärt, dass es diese Bankguthaben vermutlich gar nicht gibt. Markus Braun steht damit nun unter dem Verdacht der unrichtigen Darstellung in Tateinheit mit Marktmanipulation in mehreren Fällen.

Fluchtgefahr könnte zu U-Haft führen

Markus Braun ist Österreicher, dort lebt auch seine Familie. In einem Strafprozess vor gut acht Jahren, der in München auch als "Börsenzockerprozess" für zweifelhafte Furore sorgte, wurde die U-Haft gegen einen der Angeklagten damals auch damit begründet, dass wegen seines Wohnsitzes in Österreich Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegeben sei.

Es bleibt abzuwarten, ob die Justiz dies auch bei Markus Braun so sieht.